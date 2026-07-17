Accidentes

Accidente de Tráiler Paraliza Circulación en Carretera González-Llera de Canales en Tamaulipas

El operador de la unidad quedó lesionado y la circulación se vio afectada por la volcadura de en la Carretera Federal 81

Volcadura afecta circulación en carretera González-Llera de Canales en TamaulipasEl tráiler quedó atravesado sobre la Carretera González-Llera de Canales. Foto: SSP Tamaulipas

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Accidente de tráiler en la Carretera González-Llera de Canales bloquea circulación. El operador resultó lesionado y se desconoce cuánto tiempo tomará reabrir el tramo. Más detalles sobre el incidente.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+