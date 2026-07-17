Accidente de Tráiler Paraliza Circulación en Carretera González-Llera de Canales en Tamaulipas

Un tractocamión que transportaba varias toneladas de limón volcó este lunes 17 de julio sobre la Carretera Federal 81, en el tramo González-Llera de Canales, en Tamaulipas, provocando el cierre total de la circulación mientras se realizan las maniobras para retirar la unidad.

El vehículo de carga se dirigía hacia Reynosa procedente de Martínez de la Torre, Veracruz, cuando ocurrió el percance por causas que aún no han sido dadas a conocer por las autoridades.

Conductor de tractocamión resultó lesionado tras volcadura

Elementos de la Guardia Estatal que pasaban por la zona fueron los primeros en atender la emergencia. Al llegar al sitio encontraron al operador lesionado, por lo que le brindaron atención inmediata antes de solicitar el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes se hicieron cargo de su valoración y traslado para recibir atención médica.

En la cabina también viajaban una mujer y un menor de edad. Ambos resultaron ilesos, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. Hasta el momento, no ha informado cuánto tiempo tardaran las labores para retirar las unidades y reabrir la circulación del tramo González-Llera de Canales en la Carretera Federal 81.

SHH