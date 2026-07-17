Seguridad

Aseguran a Dos Hombres, Armas y 600 Cartuchos Útiles en León, Guanajuato

Los hombres transitaban en un auto cuando la policía los vio con actitud sospechosa, al detenerlos, les encuentran un arsenal.

La mercancía fue asegurada.Foto: FSPE

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Detienen a dos hombres con armas y droga en un Kia gris. La policía actuó rápido tras notar su actitud sospechosa.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+