Aseguran a Dos Hombres, Armas y 600 Cartuchos Útiles en León, Guanajuato

Dos hombres que circulaban en un vehículo por uno de los bulevares más transitados de León, fueron detenidos con ocho armas largas, más de 600 cartuchos útiles, equipo táctico y droga conocida como cristal.

De acuerdo al reporte de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de León, los hechos ocurrieron cuando elementos de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana (SSPPC) realizaban patrullajes preventivos.

Al llegar sobre el bulevar Juan José Torres Landa, a la altura de la colonia Buenos Aires, los uniformados vieron a lo lejos un auto que circulaba de forma sospechosa, por lo que metros más adelante le dieron alcance.

Al estar a unos metros, vieron que uno de los tripulantes portaba un arma largo, por lo que de inmediato, pidieron apoyos a elementos de la Guardia Nacional, mientras le marcaban el alto a los dos hombres.

Los sospechosos circulaban en un vehículo Kia gris, por lo que al marcales el alto, el conductor, los ignoró en un principio, tratándose de dar a la fuga, pero lograron ser alcanzados en menos de un kilómetro.

Aseguran armas largas, cartuchos y equipo táctico

En ese momento, elementos de la Guardia Nacional hicieron su arribo y pidieron a los dos hombres bajar del vehículo, acción que hicieron sin poner algún tipo de resistencia en la zona.

Al inspeccionar el auto, los uniformados lograron encontrar ocho armas largas, más de 600 cartuchos útiles, equipo táctico y droga conocida como cristal, la cual fue asegurada en ese momento, junto con los dos hombres, quienes quedaron detenidos y proceder para ser presentado ante las autoridades correspondientes.

NLD