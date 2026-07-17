Descubrimientos

Descubren Una Nueva Especie de Mono en la Selva, ¿En Dónde Fue Visto por Primera Vez?

Se trata de la quinta nueva especie de mono africano descubierta en una población hasta ahora desconocida para la ciencia

¿En Dónde Fue Visto por Primera Vez La Nueva Especie de Mono Labios Naranjas?Likweli, una nueva especie de mono de labios naranjas que habita en el Parque Nacional Lomami, en la República Democrática del Congo. Foto: Facebook Eco Tales

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La especie ha recibido el nombre científico de Colobus congoensis. Los investigadores recomiendan Likweli como su nombre común, en referencia al utilizado por las comunidades Balanga que viven cerca de su hábitat

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