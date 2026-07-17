Descubren Una Nueva Especie de Mono en la Selva, ¿En Dónde Fue Visto por Primera Vez?

Científicos han identificado formalmente una especie de mono hasta ahora desconocida que se trata del “labios naranjas”, que vive en las selvas tropicales de la República Democrática del Congo, añadiendo así otro animal al patrimonio natural de importancia mundial del país africano.

La especie ha recibido el nombre científico de Colobus congoensis. Los investigadores recomiendan Likweli como su nombre común, en referencia al nombre utilizado por las comunidades Balanga que viven cerca de su hábitat.

Desconocido para la ciencia

El descubrimiento se describió en un estudio publicado en Plos One el 15 de julio de 2026. Se trata de la quinta nueva especie de mono africano descubierta en una población hasta ahora desconocida para la ciencia.

El animal no fue "creado" ni llegó recientemente al bosque. Había vivido allí durante generaciones y era conocido por un pequeño grupo de residentes locales. Lo novedoso es su identificación científica formal como una especie distinta de todos los demás monos conocidos.

¿Cómo es el mono de labios naranjas?

Likweli, el mono de labios naranjas, tiene pelaje negro brillante, una cola larga y marcas de color naranja alrededor de la boca y la nariz.

Posee pelos largos negros que enmarcan el contorno de su rostro, mientras que tiene grandes orejas y una mancha blanca bajo la cola, que lo distinguen de los monos colobos emparentados.

Su tamaño es más pequeño que muchos de sus parientes, con un peso aproximado de 6.8 kilogramos. Los investigadores suelen observar a estos monos en pequeños grupos de alrededor de seis animales.

Comportamiento silencioso lo hizo no ser descubierto

La especie habita en las alturas de los bosques de dosel cerrado dentro y alrededor del Parque Nacional de Lomami, entre los ríos Lomami y Congo. Su área de distribución conocida abarca solo unos 1700 kilómetros cuadrados.

Este hábitat remoto y el comportamiento silencioso del animal contribuyeron a que permaneciera fuera del registro científico formal durante tanto tiempo.

HVI