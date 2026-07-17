Detienen a Tres por Presunto Robo de Bebidas Alcohólicas y Refrigeradores en Monterrey, NL

Autoridades de seguridad lograron detener a tres hombres quienes fueron sorprendidos presuntamente robando varias botellas de cerveza, vinos y refrigeradores de un negocio ubicado en la colonia Del Norte, en Monterrey, Nuevo León. Fue durante este viernes 17 de julio cuando se dio a conocer dicho arresto.

Una cámara de seguridad captó el momento en que uno de los sujetos bajó de un vehículo para posteriormente romper los candados del negocio afectado. En otra toma, se pudo observar como una camioneta se acerca a este sitio para comenzar a cargar algunos refrigeradores y varias botellas de bebidas alcohólicas.

Luego de que se reportara este hecho, oficiales de la Policía de Monterrey lograron capturar a los tres sujetos. Autoridades ya se encuentran investigando a las personas arrestadas, ya que aparentemente estarían relacionadas en otros actos similares.

Identifican a presuntos ladrones de bebidas alcohólicas en Monterrey

Autoridades identificaron a los tres sujetos como Juan “N”, de 45 años, Yahir “N”, de 34 años, y Carlos "N", también de 34 años de edad, quienes permanecerán a disposición del Ministerio Público, autoridad que determine su situación legal ante este presunto robo. Hasta el momento se desconoce como fueron detenidos, por lo que se espera se revelen más detalles.

Elementos de la Policía de Monterrey pidieron a los locatarios afectados acudir a las instalaciones correspondientes para levantar la denuncia pertinente en contra de los tres sujetos para continuar con el proceso legal. No se ha informado si los productos y objetos presuntamente robados fueron asegurados.