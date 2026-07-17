Seguridad

Detienen a Tres por Presunto Robo de Bebidas Alcohólicas y Refrigeradores en Monterrey, NL

Los detenidos habrían sido captados ingresando a un negocio en la colonia Del Norte

Detenidos robo cervezaLos detenidos son acusados de robar cerveza en una tienda en Monterrey. Foto: Policía Monterrey

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Capturan a tres sospechosos de robar bebidas y refrigeradores en Monterrey. La policía pide a los afectados denunciar. ¿Se recuperarán los objetos robados?

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