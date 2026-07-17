Catean Dos Casas por Feminicidio de Pamela y Aseguran Camioneta Ligada a Hijo de Cantante en NL

Las investigaciones para esclarecer el feminicidio de Pamela Yajaira, quien murió tras ser rociada con gasolina y sufrir graves quemaduras en el municipio de Juárez, continúan avanzando con nuevos operativos encabezados por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Durante este jueves 16 de julio, agentes ministeriales y peritos realizaron cateos simultáneos en dos viviendas ubicadas en el municipio de Guadalupe, como parte de las indagatorias para identificar y detener a los responsables del crimen que conmocionó a la entidad.

Uno de los despliegues se llevó a cabo en un domicilio de la colonia Lomas de Tolteca, sobre la calle Privada Emilio Carranza, propiedad del cantante grupero Arnulfo Jr. En el lugar, las autoridades aseguraron una camioneta que presuntamente, de manera extraoficial, estaría registrada a nombre del hijo del artista.

Catean segunda propiedad

El segundo cateo se realizó en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Rincón de la Tierra y Rincón de la Basílica, en la colonia Rincón de Guadalupe, donde también participaron agentes ministeriales y personal especializado en criminalística.

De acuerdo con información preliminar, durante ambos operativos también estuvo presente personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), cuyos elementos fueron vistos retirando diversas jaulas de los inmuebles. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si durante las diligencias fueron asegurados animales exóticos o si estos forman parte de las investigaciones.

De forma extraoficial también trascendió que el hijo del cantante ya había sido detenido anteriormente en el municipio de Guadalupe, en los años 2011 y 2016, por su presunta participación en los delitos de robo de vehículo y por portar placas sobrepuestas en una camioneta.

La Fiscalía de Nuevo León no ha informado si existen personas detenidas por estos cateos; sin embargo, reiteró que las investigaciones continúan para esclarecer el feminicidio de Pamela Yajaira y llevar ante la justicia a los responsables.