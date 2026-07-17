Seguridad

Catean Dos Casas por Feminicidio de Pamela y Aseguran Camioneta Ligada a Hijo de Cantante en NL

La Fiscalía General de Justicia realizó cateos simultáneos en dos viviendas del municipio de Guadalupe, donde aseguró al menos un inmueble y una camioneta presuntamente relacionada con el caso.

Casa en GuadalupeCatean casa de cantante por feminicidio. Foto: N+

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Impactante avance en el caso de feminicidio de Pamela: la Fiscalía cateó dos casas en Guadalupe y aseguró una camioneta ligada al hijo de un cantante. ¿Qué más se descubrirá?

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