¿Sismo en Chiapas Hoy Activó Alerta de Tsunami? Reporte Oficial por Fuerte Temblor

Un fuerte temblor magnitud 7.4 sacudió Chiapas hoy, 17 de julio de 2026, por lo que aquí te informamos si este intenso sismo activó la alerta de tsunami, de acuerdo con autoridades de México y de Estados Unidos de América (EUA).

Según información del Servicio Sismológico Nacional (SSN) de México, el temblor ocurrió a las 08:48 horas, a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

Tras el fuerte temblor, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó en redes sociales que se activó comunicación inmediata con las unidades estatales y municipales de protección civil y con los integrantes del Comité Nacional de Emergencias, con la finalidad de realizar una evaluación preliminar de la zona.