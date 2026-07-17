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¿Sismo en Chiapas Hoy Activó Alerta de Tsunami? Reporte Oficial por Fuerte Temblor

Temblor magnitud 7.4 sacude Chiapas este viernes; aquí te presentamos todos los detalles

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Sismo Hoy en Chiapas: Secretario de Marina Descarta Afectaciones Graves tras el Temblor

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¿Sismo en Chiapas activó alerta de tsunami? Un temblor de magnitud 7.4 sacudió hoy la región. Conoce los detalles y las recomendaciones de las autoridades.

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