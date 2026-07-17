¿Sismo en Chiapas Hoy Activó Alerta de Tsunami? Reporte Oficial por Fuerte Temblor

Un fuerte temblor magnitud 7.4 sacudió Chiapas hoy, 17 de julio de 2026, por lo que aquí te informamos si este intenso sismo activó la alerta de tsunami, de acuerdo con autoridades de México y de Estados Unidos de América (EUA).
Según información del Servicio Sismológico Nacional (SSN) de México, el temblor ocurrió a las 08:48 horas, a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.
Tras el fuerte temblor, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó en redes sociales que se activó comunicación inmediata con las unidades estatales y municipales de protección civil y con los integrantes del Comité Nacional de Emergencias, con la finalidad de realizar una evaluación preliminar de la zona.
Incremento del nivel en playas
El almirante Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina-Armada de México, informó que no se registró ningún problema ni afectaciones graves.
Comentó que “en el tema marítimo solamente se espera que se incremente en algunas playas hasta medio metro el nivel del agua, por ese efecto tsunami por el sismo. Se invita a la población a que se aleje de las playas por lo pronto”.
¿Se activó la alerta de tsunami?
Por su parte, el Centro de Alerta de Tsunamis de la Marina (CAT-Semar) emitió a las 09:05 horas un boletín de alerta de tsunami, dirigido a las autoridades de Protección Civil de los gobiernos federal, estatal, municipal, marítimas y navales, para la implementación de acciones correspondientes.
En el texto oficial, advirtió que con base en la información preliminar del sismo y a datos históricos de tsunamis generados en México, se esperaban “variaciones anómalas del nivel del mar, de hasta 105 centímetros sobre el nivel de la marea en la región de generación del sismo”.
Ante ello, recomendó mantener a la población alejada de las playas, hasta la cancelación de la alerta; “se esperan corrientes fuertes en la entrada de los puertos”, añadió.
Mientras que el Sistema de Alertas de Tsunami, del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos de América, indicó que según los datos disponibles, no había amenaza de tsunami para Guam, Rota, Tinian y Saipán, las cuatro islas principales habitadas de las Islas Marianas.
Luego del sismo magnitud 7.4 al suroeste de Huixtla y los registrados en Ciudad Hidalgo, conversé con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, estados que no reportan daños hasta el momento. Se activan protocolos en entidades colindantes.