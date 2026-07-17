¿Hubo Daños por Sismo de 7.4 en Chiapas? Autoridades Dan Reporte por Temblor Hoy

Un fuerte sismo de magnitud 7.4 sacudió Chiapas hoy, 17 de julio de 2026; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y autoridades estatales dieron un reporte sobre daños por los temblores de este viernes. Hasta el momento, hay una mujer lesionada.

Sismos sacuden Chiapas hoy

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) confirmó que el sismo tuvo una magnitud de 7.4, con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 08:48 horas de este viernes.

De acuerdo con el SSN, una réplica se registró a las 09:14 horas, también con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas, de magnitud 5.8.

Minutos después, ocurrió otro temblor más de magnitud 6.5, a las 09:20 horas, con epicentro en Ciudad Hidalgo.

De acuerdo con el Sismológico Nacional, hoy han ocurrido los siguientes sismos en Chiapas:

08:48 horas: Magnitud 7.4, con epicentro en Ciudad Hidalgo.

09:09 horas: Magnitud 4.5, con epicentro en Ciudad Hidalgo.

09:14 horas: Magnitud 5.8, con epicentro en Ciudad Hidalgo.

09:20 horas: Magnitud 6.5, con epicentro en Ciudad Hidalgo.

09:57 horas: Magnitud 6.3, con epicentro en Ciudad Hidalgo.

10:00 horas: Magnitud 4.7, con epicentro en Ciudad Hidalgo.

10:42 horas: Magnitud 4.3, con epicentro en Ciudad Hidalgo.

Hasta las 11:00 horas de hoy, se han registrado 60 réplicas del sismo de 7.4, la más grande de magnitud 6.5.

También ocurrieron otros sismos en Guerrero y Oaxaca:

09:29 horas: Magnitud 4.5, con epicentro en San Marcos, Guerreo.

10:09 horas: Magnitud 4.0, con epicentro en Río Grande. Oaxaca.

¿Hubo daños en Chiapas por temblor de hoy?

En entrevista exclusiva para N+ FORO, Arturo Barrientos, director de Reducción de Riesgos de la Secretaría de Protección Civil de Chiapas, declaró que por el primer temblor de hoy “se activó todo un sistema de monitoreo en las 15 regiones que integran la geografía chiapaneca”.

“Hasta el momento, no tenemos reporte de personas lesionadas, mucho menos pérdidas humanas”, afirmó el funcionario.

Arturo Barrientos agregó que se mantienen “el monitoreo en prácticamente toda la extensión del territorio”, donde se activó la alerta sísmica.

Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) detalló que “a partir de este evento, mantenemos comunicación con las unidades estatales y municipales de Protección Civil y los integrantes del Comité Nacional de Emergencias, para realizar una evaluación preliminar de la zona”.

En tanto, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas señaló que “continúa con los protocolos de monitoreo y recorridos de evaluación en las distintas regiones”.

Sheinbaum descarta daños por sismos en Chiapas y alerta por riesgo de tsunami

Más tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que no se "reportan daños hasta el momento”, por los sismos en Chiapas y agregó que se activaron los protocolos en las entidades colindantes.

“La Secretaría de Marina recomienda no acercarse a esas playas en las próximas seis horas por riesgo de tsunami. Es importante seguir las recomendaciones de Protección Civil”, afirmó la mandataria, quien hoy está de gira en Quintana Roo.

Sheinbaum Pardo subrayó que “autoridades de los tres órdenes de gobierno realizan recorridos en territorio para evaluar posibles afectaciones estructurales y coordinar medidas preventivas”.

En la conferencia mañanera de hoy, que se realizó en Tulum, Quintana Roo, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, dijo que se prevé incremento de hasta medio metro de altura en el mar, por “efecto tsunami por el sismo”.

“Se invita a la población a que se aleje de las playas, por lo pronto”, recalcó.

Reportan una mujer lesionada

En Tapachula, una mujer de origen haitiano resultó lesionada, luego de que presuntamente se arrojó desde el segundo piso del edificio donde habita, ante el temor por el primer sismo, reportaron autoridades de Chiapas.

La mujer fue trasladada a un hospital, donde fue reportada como estable, con información reservada.

Además, varias personas fueron atendidas por crisis nerviosa.

¿Sismo en Chiapas se sintió en CDMX?

De acuerdo con usuarios de redes sociales, el fuerte sismo en Chiapas se percibió en la Ciudad de México (CDMX).

RMT