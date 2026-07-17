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¿Hubo Daños por Sismo de 7.4 en Chiapas? Autoridades Dan Reporte por Temblor Hoy

Última hora: Se activa alerta sísmica en Chiapas por fuerte sismo hoy

Alerta sísmicaAlerta sísmica. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Fuerte sismo en Chiapas: magnitud 7.4 y réplicas. Sin daños mayores, pero con alerta de tsunami. Sigue las recomendaciones de Protección Civil.

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