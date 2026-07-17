Video del Temblor en Chiapas Hoy: Momento Exacto de Sismo de 7.4

Este viernes, 17 de julio de 2026, se registró un fuerte sismo de magnitud 7.4 en Ciudad Hidalgo, Chiapas, que ha tenido varias réplicas.

Usuarios de redes sociales compartieron el momento exacto del temblor que se sintió con intensidad a las 8:48 de la mañana, en varias regiones de Chiapas; el sistema de monitoreo se activó en las 15 regiones del estado.

Sismo preliminar 7.4 frente a las costas de #Chiapas, #México. Grabado desde #Villahermosa, #Tabasco hoy viernes 17 de Julio de 2026 pic.twitter.com/P6iXEq6JPA — 🇲🇽 Brecha Sísmica de Tehuantepec (8.0 - 8.7 Mw). (@TehuantepecGAP) July 17, 2026

A las 9:09 horas, se registró otro movimiento con epicentro en la misma localidad, este fue de magnitud 4.5. Mientras que a las 9:15 horas se registró otro temblor de magnitud 5.8 y con epicentro en Huixtla, igualmente en Chiapas. Cinco minutos más tarde, 9:20 horas, uno más con magnitud de 6.1 al norte de Mapastepec, y sigue temblando en la región, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional.

Protección Civil estatal informó que, hasta el momento, no se reportan personas lesionadas por el movimiento telúrico que provocó la activación de la alerta sísmica en el estado. Más tarde, se reportó una mujer de origen haitiano lesionada, luego de lanzarse desde una ventana de un tercer piso, fue trasladada para su atención médica al Hospital General de Tapachula.

¿Hay alerta de tsunami en Chiapas luego de sismo?

El Centro de Alerta de Tsunamis, el CAT de la Secretaría de Marina (Semar), dio a conocer que, en base a la información preliminar del sismo, se esperan variaciones anómalas del nivel del mar de hasta 105 centímetros sobre el nivel de la marea en la región de generación del sismo.

Ante esto, se hacen las siguientes recomendaciones a la población:

Mantenerse alejados de las playas hasta la cancelación de la alerta.

Se esperan corrientes fuertes en la entrada de los puertos.

En la conferencia mañanera en Tulum, Quintana Roo, el secretario de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales, se refirió a este sismo con epicentro en ciudad Hidalgo, Chiapas.

“Sí, hubo un sismo de magnitud aproximada de 6.8; todavía no se conoce el dato exacto, pero ronda esa cifra. Afortunadamente, no hay ningún problema ni afectaciones graves en la zona marítima. Solamente se espera que el nivel del agua se incremente hasta medio metro en algunas playas debido a los efectos de un posible tsunami derivado del sismo. Por lo pronto, se invita a la población a alejarse de las playas, aunque se reitera que no hay ninguna situación de peligro mayor”, destacó el secretario.

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Con información de N+

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