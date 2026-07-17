Sociedad

Video del Temblor en Chiapas Hoy: Momento Exacto de Sismo de 7.4

Usuarios de redes sociales compartieron videos del momento exacto del temblor que se sintió con intensidad en varias regiones de Chiapas

Sismo en ChiapasSismo en Chiapas. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Sismo de 7.4 en Chiapas: el momento exacto captado por usuarios. Protección Civil asegura que no hay lesionados. Conoce más sobre este evento.

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