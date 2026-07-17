Salud

¿Es de México la Lechuga que Causó Brote de Ciclosporiasis? Ubican a Proveedor de Taco Bell

La FDA y los CDC investigan el brote relacionado con un tipo de lechuga servida en restaurantes de cinco estados

Huerto urbano con producción de lechuga en 2015. Foto: CuartoscuroHuerto urbano con producción de lechuga en 2015. Foto: Cuartoscuro

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