¿Es de México la Lechuga que Causó Brote de Ciclosporiasis? Ubican a Proveedor de Taco Bell

Ante el brote de ciclosporiasis que afecta actualmente Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) realizó una investigación de rastreo, en la cual identificó al único proveedor de lechuga que abastecía los restaurantes Taco Bell, donde comieron personas que se enfermaron.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), más de mil 644 personas enfermas informaron haber comido en establecimientos de Taco Bell en cinco estados: Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental.

Al realizar la investigación de este brote, las autoridades estadounidenses aconsejaron no consumir un tipo de lechuga; aquí te decimos cuál es y si proviene de México.

¿Lechuga que causó brote es de México?

En su página web, los CDC informaron que en conjunto con la FDA y las autoridades de salud pública de varios estados, investiga el brote de ciclosporiasis relacionado con la lechuga iceberg rallada, servida en restaurantes de cinco estados.

“La investigación de rastreo de la FDA ha identificado un único proveedor de lechuga iceberg procedente de México, utilizada por estos establecimientos”, comentó.

“En este momento, estamos aconsejando a los consumidores que eviten comer lechuga iceberg rallada de México servida en los locales de Taco Bell en Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental”, añadió por su parte la FDA en redes sociales.

Sin embargo, hasta el momento no se ha hecho pública la identidad del proveedor.

“La FDA está investigando junto con el CDC y los socios estatales para determinar si otros productos adicionales podrían estar contribuyendo a este brote. Se proporcionarán actualizaciones a medida que esté disponible nueva información”, añadió.

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¿Qué hacer en caso de síntomas?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades además publicaron una lista de información relacionada con la ciclosporiasis:

Los síntomas principales incluyen diarrea acuosa, fatiga y pérdida de apetito.

Es posible que se deba solicitar específicamente una prueba para detectar Cyclospora. Los análisis de heces rutinarios no siempre detectan este parásito.

Los síntomas suelen comenzar aproximadamente una semana después de contraer la infección (con un rango de entre 2 días y 2 semanas o más).

Sin tratamiento, los síntomas pueden durar desde unos pocos días hasta un mes o más.

Si presenta síntomas, manténgase bien hidratado.

SPB