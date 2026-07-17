¿Qué Es la Ciclosporiasis? México, en Alerta por Diarrea Explosiva

Actualmente, un brote de ciclosporiasis afecta a Estados Unidos de América (EUA) y mantiene en alerta a México, pues se trata de una infección parasitaria que provoca diarreas acuosas y a menudo explosivas y que además puede generar otros síntomas en los pacientes.
Aquí te damos a conocer todos los detalles de esta enfermedad: qué es, qué la provoca, cómo se contagia, cuáles son sus síntomas, qué tratamiento se usa y cómo se puede prevenir.
En datos
Desde el 1 de mayo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) contabilizaron mil 645 casos autóctonos confirmados y más de 5 mil 100 en estudio en 34 estados de EUA.
Míchigan es el estado más afectado; a comienzos de julio ya superaba los 3 mil casos.
El Gobierno de México emitió un aviso preventivo de viaje por el brote de ciclosporiasis.
Cuatro estados son objeto de dicha alerta: Kentucky, Ohio, Virginia Occidental y Michigan.