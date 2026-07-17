Salud

¿Qué Es la Ciclosporiasis? México, en Alerta por Diarrea Explosiva

En N+ te damos a conocer los detalles de esta enfermedad: qué es, qué la provoca, cuáles son sus síntomas y su tratamiento

Producción de lechuga en 2021. Foto: Cuartoscuro | ArchivoProducción de lechuga en 2021. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Destacado

Brote de ciclosporiasis en EUA pone en alerta a México. Conoce los síntomas de esta enfermedad que provoca diarrea explosiva y cómo protegerte.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+