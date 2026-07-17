¿Qué Es la Ciclosporiasis? México, en Alerta por Diarrea Explosiva

Actualmente, un brote de ciclosporiasis afecta a Estados Unidos de América (EUA) y mantiene en alerta a México, pues se trata de una infección parasitaria que provoca diarreas acuosas y a menudo explosivas y que además puede generar otros síntomas en los pacientes.

Aquí te damos a conocer todos los detalles de esta enfermedad: qué es, qué la provoca, cómo se contagia, cuáles son sus síntomas, qué tratamiento se usa y cómo se puede prevenir.

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