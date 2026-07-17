Tráfico vehicular

Cruce Fronterizo en Mexicali Hoy 17 de Julio de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy viernes 17 de Julio

Garitas Mexicali HoyFoto: N+

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¡Atención conductores! Las garitas de Mexicali tienen tiempos de espera variables. Carril SENTRI solo 5 minutos. Planifica tu cruce ahora.

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