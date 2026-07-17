Tráfico vehicular

Tiempo de Cruce a San Diego desde Tijuana Hoy 17 de Julio: Así Están las Garitas

Las garitas de Tijuana presentan tiempos variables hoy viernes 17 de julio. Planifica tu cruce y mantente informado

Cruce Fronterizo en Tijuana Hoy: Tiempo de Espera en las GaritasFoto: N+

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Cruzar a San Diego desde Tijuana este 17 de julio puede tomar tiempo. San Ysidro y Otay con esperas de hasta 40 min. ¡Planifica tu cruce!

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