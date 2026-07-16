¿Mucho Tráfico para Cruzar? Así se encuentran Hoy Jueves 16 de Julio las Garitas de Tijuana

Las garitas de Tijuana presentan tiempos variables hoy jueves 16 de julio. Planifica tu cruce y mantente informado

Garitas TijuanaFoto: N+

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