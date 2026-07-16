¿Mucho Tráfico para Cruzar? Así se encuentran Hoy Jueves 16 de Julio las Garitas de Tijuana
Las garitas de Tijuana presentan tiempos variables hoy jueves 16 de julio. Planifica tu cruce y mantente informado
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Las garitas de Tijuana presentan tiempos variables hoy jueves 16 de julio. Planifica tu cruce y mantente informado
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La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este jueves 16 de julio presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
Línea normal (autos): 2 horas | 6 líneas abiertas
Sentri (autos): 15 minutos | 12 líneas
Ready Lane (autos): 2 horas | 6 líneas
Peatonal Normal: 1 hora | 20 líneas
Peatonal Ready Lane: 1 minuto | 5 línea
Peatonal normal: 30 minuto | 4 líneas
Ready Lane: 1 minuto | 5 línea
Línea normal (autos): 2 horas | 3 líneas
Sentri (autos): 30 minutos | 3 líneas
Ready Lane (autos): 2 horas | 3 líneas
Pearonal Normal: 1 hora 30 minuto | 6 líneas
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
APG