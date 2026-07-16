Sheinbaum Rechaza Decisión de Trump sobre Operativos Migratorios: Van 18 Mexicanos Muertos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que la migración no debe criminalizarse y expresó su desacuerdo con la reactivación de las detenciones de autos en operativos migratorios en Estados Unidos de América (EUA).

Durante su conferencia de prensa mañanera de hoy, 16 de julio de 2026, la mandataria nacional también se pronunció por el respeto a los derechos humanos en los casos en que deba realizarse alguna deportación.

Al ser cuestionada sobre la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reactivar las detenciones en tránsito, señaló:

“Saben que no estamos de acuerdo nosotros. Si hay alguna persona que haya cometido algún delito pues debe perseguirse, pero la migración no debe criminalizarse per se”, comentó.