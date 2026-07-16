Sheinbaum Rechaza Decisión de Trump sobre Operativos Migratorios: Van 18 Mexicanos Muertos

Suman 18 mexicanos fallecidos en operativos ligados al ICE en Estados Unidos

Monumento colocado durante vigilia en memoria del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien fue asesinado a tiros por un agente del ICE. Foto: ReutersMonumento colocado durante vigilia en memoria del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien fue asesinado a tiros por un agente del ICE. Foto: Reuters

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Claudia Sheinbaum critica la decisión de Trump sobre operativos migratorios en EUA. 18 mexicanos han muerto en acciones del ICE. ¿Qué medidas tomará México?

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