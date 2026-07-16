Migrante Venezolano Pide Refugio para Poder Atender a Su Hijo, en un Hospital de la CDMX

En Chiapas, un padre de familia originario de Venezuela pide ayuda para agilizar su trámite de refugio y poder viajar a la Ciudad de México, para atender a su hijo de siete años que requiere hospitalización especializada por una arritmia cardiaca.

El menor Ezequiel José Vera Hermoso recibe atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social de Tapachula, pero los estudios que necesita no se realizan en esa ciudad.

Al respecto José Antonio Vera, papá de Ezequiel, indicó:

“Tenemos casi dos años aquí en el territorio mexicano, y muy cerca de año y medio solicitando ante la COMAR, ante las instituciones mexicanas que me regularicen con mi hijo. Yo me encuentro aquí en la actualidad con un niño menor de edad de 7 años que en la actualidad se le detectó hace pocos meses una enfermedad cardiaca, que se le viene estudiando ahí en el IMSS pero que amerita estudios especializados que aquí en la ciudad de Tapachula no se cuentan como tal”

Solicitud de refugio

José Antonio inició hace 14 meses su solicitud de refugio ante la COMAR, pero no ha recibido una respuesta lo que impide que salga de Chiapas para buscar atención médica para su hijo.

“De manera respetuosa, pedirles a las instituciones mexicanas que se avoquen y den una respuesta legal con ese toque humanitario para poder obtener mi residencia permanente tanto la mía como la de mi hijo y poderme mover por todo el territorio nacional y darle una mejor calidad de vida a mi hijo, darle las condiciones idóneas que le hagan los estudios necesarios que él amerita porque de verdad es una bomba de tiempo”, pide José Antonio.

Tiempos de espera

Tapachula concentra cerca del 60% de las solicitudes de refugio en México y, debido a la saturación de la COMAR, los tiempos de espera pueden superar un año.

Por su parte Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana A.C., señaló:

“30 firmas llevan ya el compañero, no hay una resolución. El Instituto Nacional de Migración debe de resolver, es él el que debe de resolver, porque la COMAR es un ente consultivo y el instituto es un ente resolutivo del Estado mexicano”

Para conocer sobre los avances de la solicitud de José Antonio Vera se solicitó una entrevista con la COMAR pero no se obtuvo respuesta.

Según las autoridades en Tapachula permanecen miles de migrantes en espera de una resolución migratoria.

Con información de Juan Álvarez Moreno.

LECQ