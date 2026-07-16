Migrante Venezolano Pide Refugio para Poder Atender a Su Hijo, en un Hospital de la CDMX

José Antonio Vera, un migrante venezolano que radica en Chiapas, pide apoyo para regularizar su situación y poder atender a su hijo de 7 años de una enfermedad cardiaca

José Antonio Vera, migrante venezolano pide apoyo para regularizar su situación y poder atender a su hijo de una enfermedad cardiaca.Foto: N+

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José Antonio Vera, migrante venezolano en Chiapas, pide ayuda urgente para regularizar su situación y tratar a su hijo con enfermedad cardiaca en CDMX.

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