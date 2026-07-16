El Hobbit Bermúdez Regresa Hoy a Primera División con el Atlante a Sus 39 Años

Christian "El Hobbit" Bermúdez vuelve este jueves de 16 de julio a la Primera División del futbol mexicano con el Atlante, como el principal referente del equipo dirigido por Miguel Herrera para el Apertura 2026 de la Liga MX.

Bermúdez, nacido en Nezahualcóyotl, Estado de México, hace 39 años, debutó en el máximo circuito del balompie nacional con los "Potros de Hierro" dos décadas atrás y fue campeón de liga en el Apertura 2007.

Para la edición de este año, la afición atlantista, así como los rivales, no dudarán en identificarlo como el máximo líder del cuadro azulgrana.

El llamado "Equipo del pueblo" presentó a su plantilla con el "Hobbit" en la media cancha y seguramente portará el clásico número 18 contra Necaxa, en el partido inaugural del torneo que se disputará hoy en Aguascalientes.

En mayo pasado, "El Piojo" Herrera dijo que el rol de Bermúdez será como el de todos, aunque destacó que lo conoce desde que lo dirigió en 2011 con Atlante y un año después en América, donde también fue campeón, y sabe cuáles son sus exigencias.

"Es un jugador muy importante, es un muchacho muy aplicado, muy trabajador, no tengo mucho que hablar con él, conoce perfectamente bien cómo trabajo, me tocó trabajar con el en el Atlante, después traérmelo al América, y sabe perfectamente bien lo que me gusta.

"El rol, yo creo que va a ser como el de todos, uno más del plantel, que sume, que se mate para conseguir los logros que queremos", dijo en conferencia durante su presentación como entrenador de los "Potros de Hierro".

"El Hobbit" Bermúdez se formó en las fuerzas básicas del Atlante como centrocampista. Estuvo seis años en el club y consiguió el título con la generación dirigida por José Guadalupe "El Profe" Cruz, que tuvo a figuras de la talla de Giancarlo Maldonado, Gabriel Pereyra, Javier Muñoz Mustafá y el capitán Federico Vilar.

Este último igual volverá a Primera con el Atlante, pero como parte del cuerpo técnico del "Piojo".

El retorno del "Hobbit"

Christian Bermúdez dejó al Atlante en 2012, pues Miguel Herrera se lo llevó al América, donde fueron campeones en el Clausura 2013, en la heroica remontada contra Cruz Azul en el coloso de Santa Úrsula. Sin embargo, el futbolista fue vendido al Querétaro en 2014, luego pasó a Chiapas, que lo cedió a Puebla al año siguiente y logró el trofeo de la Supercopa de México.

En 2016, mediocentro ofensivo regresó a los "Jaguares" y marcó el último y único gol del equipo en el juego que sentenció el descenso de los chiapanecos en 2017, en el recordado triunfo de visitante ante Atlas. Monarcas ganó 2-1 ante Monterrey con un tanto de último minuto de Raúl Ruidíaz en auqella Jornada 17 y quedó en mejor posición en la tabla de cocientes que los del sureste.

Esa fue la última vez que "El Hobbit" jugó en Primera División y la última vez que un equipo vivió el drama del descenso por los puntos conseguidos en la cancha. Después se implementó el pago de multas y la venta de franquicias.

El jugador mexiquense fue vendido a Los Cafetaleros de Tapachula, donde consiguió el campeonato de la Liga de Ascenso contra los Leones Negros de la U de G en 2018. Pero el club no pudo acceder a la siguiente categoría por problemas administrativos y de infraestructura.

Bermúdez siguió en el equipo y después pasó al Atlético Veracruz en 2020. Para 2021, el Atlante lo compró y jugó en la Liga de Expansión MX. La escuadra azulgrana estaba en esa categoría de segunda división, luego de su descenso en el Clausura 2014.

Atrapado en el circuito de plata, el equipo alargó su estadía en Cancún por seis años más, donde disputó y perdió dos finales para volver al máximo circuito. En 2020, el empresario Emilio Escalante compró al club y financió el regreso a la Ciudad de México, mudándose al estadio Ciudad de los Deportes.

Como competidor capitalino y con "El Hobbit" Bermúdez en la media cancha, "Los Potros de Hierre" consiguieron los títulos del Apertura 2021, Apertura 2022 y Clausura 2024.

Luego de que Mazatlán no resultó un negocio para sus dueños, Emilio Escalante, propietario de los "Potros de Hierro", compró la afiliación y garantizó el retorno de un cuadro pionero del futbol mexicano.

A las 19:00 horas de este jueves, tiempo de la capital del país, "El Hobbit" y "El Equipo del pueblo" escribirán una nueva página más en la historia del club al regresar a Primera, iniciar el Apertura 2026, y jugar una edición más del que es considerado "Padre de todos los clásicos" contra Necaxa en el estadio Victoria.

Ficha técnica:

Christian de Jesús Bermúdez Gutiérrez nació el 26 de abril de 1987

Mide 1.61 Metros

Posición de mediocentro ofensivo

Pie derecho

Ha jugado 615 partidos como profesional

Se contabilizan 93 goles en su carrera

Campeón de la Copa Oro con la Selección Mexicana en 2011

Jugó el Mundial de Clubes en 2009 con Atlante en Emiratos Árabes Unidos

Dos campeonatos de Primera División

ASJ