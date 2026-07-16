El Hobbit Bermúdez Regresa Hoy a Primera División con el Atlante a Sus 39 Años

"El Piojo" Herrera ha dicho que el rol del mediocampista será como el de todos, aunque destacó que lo conoce desde hace mucho tiempo y sabe cómo trabaja

Hobbit Bermúdez"El Hobbit" Bermúdez se formó en las fuerzas básicas del Atlante como centrocampista. Foto: X | @Atlante.

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Christian 'El Hobbit' Bermúdez vuelve al máximo circuito con Atlante. Conoce su historia y cómo se prepara para el Apertura 2026 bajo la dirección de 'El Piojo' Herrera.

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