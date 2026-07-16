¿En Qué Regiones del País Lloverá con Fuerza y Habrá Descargas Eléctricas?

Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste, norte y occidente de la República Mexicana, y en la Península de Yucatán

Un trabajador de limpia labora bajo una lluvia intensa en la CDMXUn trabajador de limpia labora bajo una lluvia intensa en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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