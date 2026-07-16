¿En Qué Regiones del País Lloverá con Fuerza y Habrá Descargas Eléctricas?

Para este jueves 16 de julio de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noroeste y occidente del país, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Sonora, Chihuahua y Durango.

Además, persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste, norte y occidente de la República Mexicana, así como en la península de Yucatán, previéndose temperaturas máximas superiores a 45 °C en el noreste de Baja California.

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Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste) y Durango (noroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (norte y centro), Coahuila (norte), Veracruz (sur), Oaxaca (norte) y Chiapas (este y sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas (oeste), Nayarit, Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (oeste y sur), Guerrero (costa y este) y Puebla (sureste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Aguascalientes, Morelos y Tlaxcala.

Temperaturas máximas

Superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

De 40 a 45 °C: Sonora (noroeste).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (sur), Chiapas (costa), Campeche y Yucatán.

De 30 a 35 °C: Durango, San Luis Potosí (este), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Clima en el país

Durante la mañana, se pronostica cielo medio nublado, ambiente fresco en la región, y frío en zonas altas.

Por la tarde, se prevé ambiente templado a cálido, cielo nublado y lluvias con intervalos de chubascos en la Ciudad de México y en el Estado de México; las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 22 a 24 °C.

Con información de Conagua

ICM