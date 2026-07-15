Alerta por Huracán Elida: ¿Cuándo Tomará Fuerza como Categoría 2 en el Pacífico?

La nueva tormenta tropical Elida se formó en el Pacífico mexicano, derivado de la depresión tropical Cinco-E y, de acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el ciclón podría evolucionar a huracán; aquí te damos los detalles sobre la trayectoria del fenómeno meteorológico, cuándo se fortalecerá y qué categoría alcanzará.

¿Cómo va la temporada de huracanes 2026?

Hasta el momento, no se ha formado ningún huracán en la temporada de ciclones 2026, en el Pacífico ni en el Atlántico.

En lo que va de la temporada de ciclones 2026, se han formado 5 tormentas tropicales en el Pacífico: Amanda, Boris, Cristina, Douglas y Elida. Mientras que en el Atlántico, solo Arthur.

De acuerdo con Conagua, en el Pacífico se formarían entre 18 y 21 ciclones con nombre, de los cuales, entre 4 y 5 alcanzarían la categoría de huracán 3, 4 o 5.

En el Atlántico, se formarían entre 11 y 15 ciclones con nombre, de los cuales, 1 o 2 serían de categoría 13, 4 o 5.

Elida sería el primer huracán de la temporada de ciclones 2026.

La siguiente tormenta tropical en el Pacífico se llamaría Fausto, y en el Atlántico, Bertha.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima Hoy en México del 15 de Julio 2026 con Raquel Méndez: Tormenta Tropical Elida

Trayectoria de la tormenta tropical Elida: ¿Cuándo será huracán?

La Conagua publicó hoy, 15 de julio de 2026, el mapa de la trayectoria de la tormenta tropical Elida, en el que indicó que el ciclón evolucionaría a huracán el viernes, 17 de julio de 2026.

Este miércoles, la tormenta Elida se ubica a 915 kilómetros (km) al sur-suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (km/h), rachas de 95 km/h y se desplaza hacia el oeste a 24 km/h.

Según su trayectoria, el huracán Elida se mantendrá en categoría 1 y no se fortalecería a categoría 2.

La Conagua prevé que el huracán Elida se degrade a tormenta tropical hasta el 21 de julio de 2026, en aguas del Pacífico, sin que represente “peligro para costas nacionales”.

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RMT