Alerta por Huracán Elida: ¿Cuándo Tomará Fuerza como Categoría 2 en el Pacífico?

Entérate aquí de todos los detalles sobre la nueva tormenta tropical Elida, que se fortalecerá a huracán, en el Pacífico mexicano

Efectos del huracán John en Acapulco, GuerreroEfectos del huracán John en Acapulco, Guerrero. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Elida, la nueva tormenta tropical en el Pacífico, se podría convertir en el primer huracán de la temporada de ciclones 2026. Conoce todos los detalles y mantente informado.

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