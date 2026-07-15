Alerta en el Pacífico: ¿Habrá Efecto Fujiwhara por Tormenta Tropical Elida y Ciclón Fausto?

La actividad ciclónica en el océano Pacífico mantiene bajo vigilancia a las autoridades meteorológicas, en N+ te compartimos si habrá efecto Fujiwhara por la tormenta tropical Elida y ciclón Fausto.

Mientras la tormenta tropical Elida continúa su desplazamiento lejos de las costas de México, una zona de baja presión al suroeste del país incrementó a 80 % su probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días, lo que ha generado dudas sobre un posible efecto Fujiwhara entre ambos sistemas.

¿Habrá Efecto Fujiwhara?

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial que confirme que este fenómeno vaya a presentarse entre Elida y el sistema en vigilancia.

Tanto el Centro Nacional de Huracanes (NHC) como la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantienen el monitoreo de ambos sistemas, pero no han informado sobre una interacción de este tipo.

El efecto Fujiwhara es un fenómeno meteorológico que ocurre cuando dos ciclones tropicales se acercan lo suficiente entre sí y comienzan a girar alrededor de un centro común debido a la interacción de sus circulaciones.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (National Weather Service), el comportamiento depende de la intensidad de cada sistema:

Si uno de los ciclones es considerablemente más fuerte, el de menor intensidad puede orbitar a su alrededor y terminar siendo absorbido.

Cuando ambos tienen una fuerza similar, pueden girar mutuamente durante un tiempo, fusionarse o continuar su trayectoria después de interactuar.

En casos poco frecuentes, ambos sistemas pueden combinarse para formar una tormenta de mayor tamaño.

El Centro Nacional de Huracanes informó que Elida se mantiene lejos de las costas mexicanas, mientras que el otro sistema continúa organizándose al suroeste de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, con una probabilidad del 80 % de convertirse en ciclón tropical durante los próximos siete días, en caso de alcanzar esa categoría, el sistema recibiría el nombre de Fausto, conforme a la lista oficial de ciclones para la temporada 2026.

Para que ocurra el efecto Fujiwhara, ambos sistemas deben encontrarse lo suficientemente cerca como para que sus campos de circulación interactúen, una condición que hasta ahora no ha sido confirmada por los organismos meteorológicos.

Cabe señalar que de acuerdo con el aviso más reciente del Centro Nacional de Huracanes, emitido la mañana del 15 de julio, Elida se localiza aproximadamente a 915 kilómetros al sur-suroeste del extremo sur de Baja California. El sistema presenta:

Vientos máximos sostenidos de 75 km/h.

Desplazamiento hacia el oeste a 24 km/h.

Presión mínima central de 1001 milibares.

Los pronósticos indican un fortalecimiento gradual, con posibilidad de que Elida alcance la categoría de huracán el viernes. Debido a que permanece mar adentro, no existen alertas ni avisos costeros vigentes y el NHC señala que, por el momento, no representa peligros directos para tierra.

Aunque la posible interacción entre ambos fenómenos aún no está prevista, los desprendimientos nubosos asociados a la zona de baja presión sí favorecerán lluvias en distintos estados del país.

Los pronósticos indican precipitaciones de fuertes a intensas principalmente en:

Jalisco.

Colima.

Michoacán.

Guerrero.

Oaxaca.

Chiapas.

Veracruz.

Coahuila, entre otras entidades.

Las autoridades también advirtieron que las lluvias podrían provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas vulnerables.

FBPT