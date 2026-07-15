Alerta en el Pacífico: ¿Habrá Efecto Fujiwhara por Tormenta Tropical Elida y Ciclón Fausto?

La tormenta Elida y un posible ciclón están en vigilancia; te compartimos qué pasa en el Pacífico

Ciclón tropicalLa Conagua vigila un ciclón tropical cerca de México. Foto: Cuartoscuro

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