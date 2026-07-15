Señalan Abuso de Autoridad tras Detención de Mujer durante Retiro de una Reja en Puebla

Una disputa vecinal por el retiro de una reja colocada en una vialidad terminó con la detención de una mujer en la colonia Ex Hacienda de Capulac en el municipio de Amozoc de Mota en Puebla.

Mientras particulares desmontaban la estructura, señalada por algunos vecinos como un obstáculo para acceder a sus viviendas, la ciudadana documentó el momento con su celular, al tiempo que cuestionaba la acción, hecho que provocó el aseguramiento por policías municipales.

Testigos afirmaron que los uniformados permanecieron en el lugar durante el retiro del acceso metálico sin impedir la maniobra. Y mientras unos preguntaban por qué se la iban a llevar, los oficiales mencionaron que no se interfirieran, esto dijo uno de ellos "No interfiriera en la intervención sino nos va a tener que acompañar, alguna información en la Secretaría de Seguridad Ciudadana sin problema se le va a proporcionar."

Comunicado de Amozoc: Mujer detenida tras retiro de reja en la colonia Ex Hacienda de Capulac

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc informó que la movilización derivó de un reporte recibido en el Centro de Control y Comando (C2) por el presunto cierre irregular del paso en la colonia Ex Hacienda de Capulac, situación que, según la dependencia, afectaba el libre acceso hacia varios domicilios.

Al arribar al lugar los oficiales localizaron a un grupo de personas involucradas en la situación y mencionaron que la mujer fue señalada por mantener una actitud agresiva y grabar de manera insistente a policías y civiles, lo que elevó la tensión entre los habitantes.

La administración municipal sostuvo que la captura obedeció a presuntas faltas administrativas relacionadas con alteración del orden público y obstrucción de la vialidad.

Niegan abuso de autoridad tras detención de una mujer en Amozoc, Puebla

Asimismo, aseguró que durante la intervención se le hizo conocimiento de las faltas administrativas en las que presuntamente incurría y ante su actitud renuente, la mujer fue asegurada y trasladada conforme a los protocolos establecidos. A pesar de esto la implicada señaló un presunto abuso de autoridad, la cual fue descartada.

La dependencia señaló que en ningún momento se violaron los derechos contra la mujer, misma quien recibió valoración prehospitalaria para verificar su estado de salud y posteriormente quedó a disposición del Juez Calificador por infracciones al Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Amozoc, relacionadas con la alteración del orden público, la obstrucción de libre tránsito y otras faltas administrativas. Finalmente, se le brindó la atención administrativa correspondiente para el pronto término de su sanción.

Con información de N+

MCS