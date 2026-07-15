Señalan Abuso de Autoridad tras Detención de Mujer durante Retiro de una Reja en Puebla

La Secretaría de Seguridad Ciudadana Amozoc emitió un comunicado tras la detención de una mujer durante un operativo en la Col. Ex Hacienda de Capulac.

Mujer detenida tras retiro de reja en Amozoc.Detienen a una mujer tras retiro de reja en Puebla. Foto: Portal Amozoc

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Tensión en Amozoc: Mujer arrestada al documentar retiro de reja. La SSC defiende su actuación, pero surgen acusaciones de abuso. ¿Qué ocurrió realmente? Infórmate.

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