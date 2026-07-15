Asaltantes Usan Falsas Sirenas y Atacan a Disparos: Así Roban Tráileres en Carreteras de México

Transportistas denuncian que criminales imitan sonidos y códigos de patrullas para engañar a operadores y cometer robos

Transportistas denuncian mayor violencia en carreteras del paísTransportistas denuncian mayor violencia en carreteras del país. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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Una cámara captó un intento de asalto en la carretera a Celaya, donde delincuentes deslumbraron a un tráiler y dispararon contra la unidad

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