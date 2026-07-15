“No Tienen Fundamento”, Responde Sheinbaum a la DEA: "Tiene Mucho Trabajo en EUA"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “declaración muy desafortunada” y sin fundamento lo señalado por el director de la DEA, Terrance Cole, quien dijo que existe una supuesta “conexión” entre los cárteles del narcotráfico y el Gobierno de México.

“Me parece una declaración muy desafortunada por varias razones. La primera, porque me parece más una declaración política que una declaración de sustento. No tiene ningún fundamento lo que está diciendo”.

Así lo dijo la mandataria hoy, 15 de julio de 2026, durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

La declaración de Cole ocurrió ayer en el marco de la Cumbre de Estados Unidos Libre de Fentanilo, y posteriormente el Gabinete de Seguridad de México dio a conocer su postura a través de redes sociales.

"Las afirmaciones realizadas carecen de sustento y no corresponden a los resultados que, de manera pública y verificable, ha presentado el Gobierno de México en el combate a las organizaciones criminales", manifestó.