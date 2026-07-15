“No Tienen Fundamento”, Responde Sheinbaum a la DEA: "Tiene Mucho Trabajo en EUA"

La presidenta Claudia Sheinbaum responde a las declaraciones del director de la DEA, quien señaló una supuesta conexión de los cárteles con el gobierno mexicano

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa mañanera. Foto: CuartoscuroLa presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa mañanera. Foto: Cuartoscuro

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Sheinbaum califica de 'desafortunadas' las declaraciones de la DEA sobre México y sugiere que investiguen el tráfico de drogas en EUA. ¿Qué opinas de esta controversia?

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