Ulises Lara Renuncia al Cargo como Vocero de la FGR y Fiscalía de Asuntos Relevantes

Ulises Lara López deja el cargo que encabezaba, de acuerdo con fuentes federales

Ulises Lara Deja la Titularidad de la Fiscalía de Asuntos Relevantes en la FGRUlises Lara López, entonces titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR. Foto: X / @UlisesLaraLopez

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Ulises Lara renuncia como vocero de la FGR. La Fiscalía de Asuntos Relevantes queda sin sucesor. ¿Quién tomará su lugar?

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