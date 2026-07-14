Ulises Lara Renuncia al Cargo como Vocero de la FGR y Fiscalía de Asuntos Relevantes

Ulises Lara presentó su renuncia al cargo de vocero de la Fiscalía General de la República (FGR) por motivos personales, indican fuentes federales. Señalan que, hasta el momento, no hay una persona designada para sustituirlo.

Ulises Lara López encabezaba la titularidad de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR. Había asumido el cargo tras ser designado por la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos.

Según las mismas fuentes, Lara presentó su renuncia desde la semana pasada.

De acuerdo con su currículum de versión pública, emitido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) el 17 de abril de 2023, previo a su llegada a la FGR, Lara López se desempeñó dentro de esa institución capitalina como coordinador de asesores, con estudios de posgrado y doctorado en derecho.

La trayectoria de Lara López antes de la FGR

Según el mismo documento, su paso por dependencias capitalinas incluye:

Coordinador general de la Unidad de Implementación del Proceso de Transición, Procuraduría General de Justicia de la CDMX (05-12-2018 a 15-07-2020).

Director general del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (2015-2016).

Director ejecutivo de Formación Continua y Servicios Estudiantiles, Secretaría de Educación del entonces Distrito Federal (2013-2014).

Escolaridad registrada: estudios de posgrado, con carrera de doctorado en Derecho.

Lara López es licenciado en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con dos maestrías, una por la misma casa de estudios y otra por la Universidad Carlos III de España.

Además, es doctor en Derecho por la Universidad Ejecutiva del Estado de México y, previo a su etapa como coordinador de asesores, fue asesor de la alcaldía Magdalena Contreras y director general del Instituto de Educación Media Superior del entonces Distrito Federal.

Lo que escribió al asumir el cargo que ahora deja

Al ser designado en la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, Lara López publicó en su cuenta de X:

"Les comparto que el día de ayer, la Lic. Ernestina Godoy ha tenido a bien designarme Titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes. Agradezco la confianza vertida en mi persona, tengan la certeza de que como siempre, estaremos trabajando por la justicia".