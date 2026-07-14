EUA Pide Extradición a Costa Rica de Vinculados al Cártel de Sinaloa, entre Ellos un Mexicano

Este martes, 14 de julio de 2026, las autoridades de Costa Rica informaron que un juzgado de Wisconsin, Estados Unidos de América (EUA), solicitó la extradición de un mexicano y tres costarricenses por presuntamente estar vinculados al Cártel de Sinaloa.

Los sospechosos, que se mantienen en prisión preventiva mientras se realizan los trámites correspondientes, son requeridos por los delitos de tráfico internacional de drogas y conspiración, y dos de ellos además enfrentan cargos por supuestos delitos relacionados con armas de fuego.

Así fue la detención de vinculados con el Cártel de Sinaloa

Cabe recordar que el pasado 10 de diciembre de 2025, en las cercanías del aeropuerto de Liberia (Pacífico norte), un mexicano identificado con el apellido Takashima y tres costarricenses de apellido Carvajal, Rodríguez y Castillo fueron detenidos a bordo de tres vehículos en los que se hallaron ocultos 400 kilos de cocaína que aparentemente iban a trasegar vía aérea utilizando una pista clandestina y cuyo destino final era Estados Unidos.

Según el reporte oficial, a estas cuatro personas que se les vincula con el Cártel de Sinaloa, también les decomisaron en ese momento lámparas que serían utilizadas para colocarlas en pistas clandestinas para orientar a los pilotos, radios de comunicación, llantas para avioneta, combustible, armas de fuego, municiones y dinero en colones y dólares.

Los cuatro hombres se mantienen en prisión preventiva mientras se realizan los trámites correspondientes por parte del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José.

Este caso tiene relación con otra detención realizada en abril de 2025 cerca de la Marina de Quepos (Pacífico central), cuando la Policía detuvo a tres mexicanos a bordo de un yate con 840 kilos de cocaína, cuya extradición pidió Estados Unidos.

En Costa Rica, país que no tiene Ejército desde 1948 y ubicado en un sitio estratégico de las rutas de la droga, el narcotráfico se ha convertido en el principal problema de seguridad.

Con información de EFE.

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