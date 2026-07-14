EUA Pide Extradición a Costa Rica de Vinculados al Cártel de Sinaloa, entre Ellos un Mexicano

Los cuatro hombres se mantienen en prisión preventiva mientras se realizan los trámites correspondientes por parte del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José

Detención en Florida, EUADetención en Florida, EUA. Foto: EFE vía Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE) | Archivo

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Costa Rica detiene a 4 sospechosos ligados al Cártel de Sinaloa; EUA solicita extradición. Enfrentan cargos por tráfico de drogas y armas tras incautación de 400 kg de cocaína.

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