España es el Primer Finalista del Mundial 2026; Francia se Queda en el Camino El Mundial 2026 ya tiene a su primer finalista; la selección de España se clasificó a la gran final de la Copa del Mundo, dejando a Francia en el camino Foto: Getty Images Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 14 jul 2026 | 14:59 CST Actualizado hace 3 horas

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El Mundial 2026 está a punto de terminar y hoy, martes 14 de julio, se jugó la primera semifinal del certamen. El partido Francia vs España que se disputó en la sede de Dallas, nos dio al primer finalista del torneo. Con un marcador final de 0-2, España consiguió su boleto a la gran final de la Copa del Mundo, en donde buscará su segundo título.

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España fue dominador de principio a fin y consiguió frenar a la que muchos consideraban la mejor ofensiva del torneo. El combinado español, que sólo ha concedido un gol en lo que va de la Copa del Mundo, volvió a demostrar una gran solidez defensiva y, con esa base, se convierte en el primer equipo que alcanza la final de esta edición del torneo.

Francia se queda eliminado del certamen y ahora buscará quedarse, al menos, con el tercer lugar.

¿Contra quién jugará España en la final del Mundial 2026?

España ya tiene su boleto asegurado para jugar la final del Mundial 2026 el próximo domingo 19 de julio. El combinado dirigido por Luis de la Fuente conocerá a su rival este miércoles 14 de julio, pues se enfrentará al ganador del partido Inglaterra vs Argentina. El equipo que pierda ese duelo se medirá a Francia en el juego por el tercer lugar del torneo.