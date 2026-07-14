España es el Primer Finalista del Mundial 2026; Francia se Queda en el Camino

El Mundial 2026 ya tiene a su primer finalista; la selección de España se clasificó a la gran final de la Copa del Mundo, dejando a Francia en el camino

Pedro Porro celebra su gol en el Francia vs España del Mundial 2026.Foto: Getty Images
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