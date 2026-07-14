Celeste Amarilla Reacciona a Eliminación de Mbappé y Francia: Esto Dijo tras Insultos Racistas

Luego de la eliminación de la Selección de Futbol de Francia de Kylian Mbappé frente a España en las semifinales del Mundial 2026, la senadora paraguaya Celeste Amarilla, compartió en sus redes sociales una imagen en tono de burla en la que el personaje recalca que guarda silencio y no dice ninguna palabra, y a un lado escribió el marcador: “España 2 Francia 0”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ONU Reacciona a Comentarios Racistas contra Mbappé: Esto Pidió la Organización

Amarilla se ha mostrado muy activa, al igual que sus seguidores en Instagram, Facebook y X, donde le comparten su apoyo o ella postea memes de otras cuentas.

La legisladora ha buscado desmarcar el conflicto de las relaciones bilaterales entre ambas naciones, argumentando que sus declaraciones previas fueron un asunto estrictamente individual hacia el jugador y no contra el país europeo.

Origen de la polémica Mbappé y Celeste Amarilla

La disputa entre el futbolista francés Kylian Mbappé y la senadora paraguaya Celeste Amarilla comenzó días antes, luego de que Francia eliminara a Paraguay (1-0) en los octavos de final.

La legisladora atacó en redes sociales al delantero con fuertes comentarios calificados de racistas y xenófobos, llamándolo "camerunés colonizado" y afirmando que "en vez de leche materna chupaba cocos".

El enojo de la senadora se originó porque, según ella, “Mbappé actuó con arrogancia y le negó el saludo al arquero paraguayo Orlando Gill tras el silbatazo final”.

Por su parte, el capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, le respondió directamente en la red social X, calificándola como una "mujer despreciable e indigna de su cargo" y aclarando que no representaba el honor del pueblo paraguayo.

Su postura recibió el respaldo del presidente francés Emmanuel Macron y del Real Madrid.

Senadora Celeste Amarilla vuelve a responder

La senadora paraguaya, Celeste Amarilla, no se retractó por completo tras las denuncias por incitación al odio abiertas por la Fiscalía de París, y decidió publicar una carta abierta exigiendo disculpas al futbolista por haberla insultado.

Esta es el mensaje que compartió la senadora paraguaya Celeste Amarilla sobre la eliminación de Francia y Mbappé. Foto: Instagram celestesenadora

Además, lo amenazó con emprender acciones legales por presunta violencia de género y violencia política, lanzando la advertencia:

"No te metas con los paraguayos, acá ya metimos preso a Ronaldinho".

HVI