Celeste Amarilla Reacciona a Eliminación de Mbappé y Francia: Esto Dijo tras Insultos Racistas

La senadora paraguaya Celeste Amarilla continúa reaccionando a la eliminación de la Francia de Kylian Mbappé del Mundial 2026

¿Qué Respondió Senadora Paraguaya Celeste Amarilla tras Eliminación de Mbappé y Francia?El futbolista Kylian Mbappe de Francia parece abatido después del partido mientras su selección fue eliminada del Mundial 2026. Foto: Reuters

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La legisladora ha buscado desmarcar el conflicto de las relaciones bilaterales entre ambas naciones, argumentando que sus declaraciones previas fueron un asunto estrictamente individual hacia el jugador y no contra el país europeo

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