Critican al Streamer El Xokas por Polémicos Comentarios sobre Ester Expósito: ¿Qué Dijo?

El streamer El Xokas desató una ola de críticas tras opinar sobre Ester Expósito. Irene Montero, Ramón Espinar y hasta Javier Bardem reaccionaron.

el-xokas-criticas-comentarios-ester-expositoFoto: GettyImages

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Irene Montero y Javier Bardem critican a El Xokas por sus comentarios sobre Ester Expósito. ¿Por qué sus palabras han generado tanto revuelo?

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