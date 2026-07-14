Critican al Streamer El Xokas por Polémicos Comentarios sobre Ester Expósito: ¿Qué Dijo?

El creador de contenido gallego Joaquín Domínguez Portela, conocido como El Xokas, volvió a estar en el centro de la polémica luego de que, durante uno de sus directos de Twitch, opinara sobre la actriz Ester Expósito y su postura política. El streamer español fue duramente criticado tras realizar controversiales comentarios contra la actriz.

¿Qué dijo El Xokas sobre Ester Expósito?

La polémica surgió mientras el streamer hablaba del futbolista francés Kylian Mbappé, pareja de Expósito, y reaccionó a una frase que la actriz había dicho en el pódcast "La pija y la quinqui", donde afirmó que ella no dialogaría con nazis. A partir de ahí, El Xokas lanzó una reflexión sobre si vale la pena relacionarse con alguien que sostiene ciertas ideas políticas.

En el video, grabado mientras comía fideos, el creador de contenido opinó que no vale la pena estar con una mujer tan atractiva como Expósito "por su pensamiento político, doctrina, etc." Y añadió: "prefiero estar con un 6 antes que con alguien como Expósito".

La respuesta en redes: Irene Montero, Ramón Espinar y Javier Bardem se suman a las críticas

El clip generó críticas y reacciones en redes sociales, especialmente entre figuras de la izquierda española como Irene Montero, Ramón Espinar y Sarah Santaolalla. Montero le dedicó varios videos en TikTok acusándolo de buscar una mujer "sumisa" que no lo contradiga, "un florero" y "un complemento a su omnipresente masculinidad".

Espinar, sin mencionarlo directamente, describió el video como el de "un tipo comiéndose unos fideos en un cartón con malos modales" opinando sobre Expósito y desaconsejándola como pareja por sus ideas, mientras que Santaolalla lo calificó abiertamente de "machista" e "ignorante".

La controversia escaló cuando Javier Bardem se unió públicamente al reclamo. El actor, que tiene más de 1,3 millones de seguidores, compartió el video de Montero acompañado de emojis de aplausos, alineándose con las críticas de Espinar y Montero hacia El Xokas.

Ester Expósito responde a sus críticos

Aunque no se refirió directamente al streamer, Expósito ha señalado en entrevistas previas que le parece "una lástima" que su postura política genere tanto debate, recordando su colaboración con ACNUR y Open Arms.

Sobre las reacciones que generan sus posturas, afirmó que quienes la han criticado de forma irrespetuosa "se están retratando como unos completos misóginos y unos completos racistas."