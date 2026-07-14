Onda Tropical 19 en México: Lista de Estados Que Serán Afectados Con Lluvias Fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que la onda tropical número 19 provocará lluvias fuertes a muy fuertes en 18 estados del país durante este miércoles 15 de julio, debido a su interacción con otros sistemas atmosféricos.

De acuerdo con el organismo, la onda tropical se desplazará sobre el sureste mexicano y, en combinación con divergencia en altura y los desprendimientos nubosos de un posible ciclón tropical frente a las costas del océano Pacífico, favorecerá chubascos y lluvias intensas en gran parte del territorio nacional.

Además de las precipitaciones, se prevén descargas eléctricas y posible caída de granizo, principalmente en entidades del noroeste, occidente y centro de la República Mexicana.

En tanto, para el jueves la onda tropical número 19 avanzará hacia el sur y occidente del país. Su interacción con el monzón mexicano, circulaciones ciclónicas, canales de baja presión y vaguadas en distintos niveles de la atmósfera mantendrá el potencial de lluvias fuertes a muy fuertes en diversas regiones.

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Asimismo, las rachas fuertes de viento asociadas a estos fenómenos podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Clima para el miércoles 15 de julio de 2026: ¿Dónde lloverá?