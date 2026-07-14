Onda Tropical 19 en México: Lista de Estados Que Serán Afectados Con Lluvias Fuertes

Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo

Onda Tropical 19: Lista de Estados Que Serán Afectados. Foto: CuartoscuroOnda Tropical 19: Lista de Estados Que Serán Afectados. Foto: Cuartoscuro

Destacado

Lluvias fuertes y granizo en 18 estados por la Onda Tropical 19. Infórmate sobre las zonas más afectadas y cómo protegerte de este fenómeno.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+