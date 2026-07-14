Onda Tropical 19 en México: Lista de Estados Que Serán Afectados Con Lluvias Fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que la onda tropical número 19 provocará lluvias fuertes a muy fuertes en 18 estados del país durante este miércoles 15 de julio, debido a su interacción con otros sistemas atmosféricos.
De acuerdo con el organismo, la onda tropical se desplazará sobre el sureste mexicano y, en combinación con divergencia en altura y los desprendimientos nubosos de un posible ciclón tropical frente a las costas del océano Pacífico, favorecerá chubascos y lluvias intensas en gran parte del territorio nacional.
Además de las precipitaciones, se prevén descargas eléctricas y posible caída de granizo, principalmente en entidades del noroeste, occidente y centro de la República Mexicana.
En tanto, para el jueves la onda tropical número 19 avanzará hacia el sur y occidente del país. Su interacción con el monzón mexicano, circulaciones ciclónicas, canales de baja presión y vaguadas en distintos niveles de la atmósfera mantendrá el potencial de lluvias fuertes a muy fuertes en diversas regiones.
Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Asimismo, las rachas fuertes de viento asociadas a estos fenómenos podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.
Clima para el miércoles 15 de julio de 2026: ¿Dónde lloverá?
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (centro, sur y este), Coahuila (norte y oeste), Durango (norte y oeste), Veracruz (sur), Oaxaca (noreste) y Chiapas (este y sur).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (sureste), Nuevo León (norte), Tamaulipas (noroeste), Sinaloa (norte y centro), Nayarit, Jalisco (norte, oeste y sur), Colima, Michoacán (oeste), Guerrero (este y costa), Estado de México (centro y norte), Campeche (sureste) y Quintana Roo (sur).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco y Yucatán.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Morelos.