Tormenta de Polvo en Hermosillo; ¿Qué Hacer en Este Tipo de Fenómenos?

La tarde de este martes, una intensa tormenta de polvo cubrió gran parte de Hermosillo, reduciendo la visibilidad y deteriorando la calidad del aire en distintos sectores de la ciudad.
El fenómeno está asociado al avance de la brisa marina y a tormentas que se desarrollan hacia la costa del municipio. Aunque el frente principal de polvo se desplaza hacia el sur, su expansión ha permitido que el material suspendido llegue a la mancha urbana.
Además, durante la tarde comenzaron a formarse núcleos de tormenta cerca de la ciudad, los cuales podrían generar lluvias intensas, rachas de viento e incluso caída ligera de granizo en algunos puntos.
Recomendaciones ante tormenta de polvo
Ante esta situación, se recomienda a personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores, niñas y niños evitar actividades al aire libre, debido a la disminución en la calidad del aire.
Si estás en una casa o edificio:
Cierra ventanas, cortinas, persianas, puertas y conductos de ventilación.
Cubre con paños húmedos rendijas en puertas y ventanas.
Cubre depósitos de agua y alimentos para evitar que les caiga polvo y tierra.
Si estás al aire libre:
Cubre tu cuerpo, debido a que las partículas de polvo y arena se pueden movilizar a altas velocidades golpeándote.
Busca refugio rápidamente.
Si te encuentras con un grupo de personas, permanece junto a ellas. En una tormenta de polvo te puedes desorientar fácilmente.
Si estás conduciendo, estaciónate en un lugar seguro y permanece dentro del vehículo con ventanas y puertas cerradas.
Enciende las luces e intermitentes si estás en un vehículo y espera mejores condiciones para continuar.