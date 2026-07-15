Tormenta de Polvo en Hermosillo; ¿Qué Hacer en Este Tipo de Fenómenos?

La tarde de este martes, una intensa tormenta de polvo cubrió gran parte de Hermosillo, reduciendo la visibilidad y deteriorando la calidad del aire en distintos sectores de la ciudad.

El fenómeno está asociado al avance de la brisa marina y a tormentas que se desarrollan hacia la costa del municipio. Aunque el frente principal de polvo se desplaza hacia el sur, su expansión ha permitido que el material suspendido llegue a la mancha urbana.

Además, durante la tarde comenzaron a formarse núcleos de tormenta cerca de la ciudad, los cuales podrían generar lluvias intensas, rachas de viento e incluso caída ligera de granizo en algunos puntos.

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Recomendaciones ante tormenta de polvo

Ante esta situación, se recomienda a personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores, niñas y niños evitar actividades al aire libre, debido a la disminución en la calidad del aire.

Si estás en una casa o edificio:

Cierra ventanas, cortinas, persianas, puertas y conductos de ventilación.

Cubre con paños húmedos rendijas en puertas y ventanas.

Cubre depósitos de agua y alimentos para evitar que les caiga polvo y tierra.

Si estás al aire libre: