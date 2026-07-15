Tormenta de Polvo en Hermosillo; ¿Qué Hacer en Este Tipo de Fenómenos?

Una intensa tormenta de polvo cubrió gran parte de Hermosillo la tarde de este martes, aquí te decimos las recomendaciones de que hacer ante este tipo de fenómenos.

Tormenta de Polvo en Hermosillo; ¿Qué Hacer en Este Tipo de Fenómenos?Foto: N+

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Tormenta de polvo en Hermosillo reduce visibilidad y calidad del aire. Conoce cómo protegerte y qué hacer en estos fenómenos. ¡Infórmate y cuida tu salud!

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