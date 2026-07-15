Horario de Verano 2026: Aprueban Iniciativa para Dejarlo Fijo Todo el Año; Pasa al Senado

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el martes 14 de julio de 2026 un proyecto de ley que haría permanente el horario de verano, impulsando así un esfuerzo que lleva años en marcha para acabar con la práctica de cambiar la hora dos veces al año.

El Capitolio en Washington, Estados Unidos. Foto: AP

Legisladores dan sólido apoyo bipartidista

La Ley de Protección de la Luz Solar fue aprobada en la Cámara de Representantes con un sólido apoyo bipartidista por 308 votos a favor y 171 en contra.

PASSED! The Sunshine Protection Act makes daylight saving time permanent and eliminates biannual time changes. Congratulations, Rep. @VernBuchanan! pic.twitter.com/6iMDwLkFNP — House Republicans (@HouseGOP) July 14, 2026

Ahora pasará al Senado que, si lo aprueba, el presidente Donald Trump podría promulgarlo, ya que ha respaldado la idea de hacer permanente el horario de verano.

Así se oponen a dejar horario de verano permanente

Quienes apoyan la medida de dejar el horario permanente afirman que el cambio interrumpe el sueño, aumenta las lesiones laborales y contribuye a un mayor número de accidentes de tránsito.

Argumentan también que mantener los relojes una hora adelantados durante todo el año proporcionaría más luz diurna por la tarde e impulsaría la actividad económica durante los meses de invierno.

Temen que niños y trabajadores salgan de casa antes del amanecer

Los críticos señalan que el cambio implicaría que el sol saldría una hora más tarde en las mañanas de invierno, lo que obligaría a más niños a ir al colegio y a más personas a desplazarse al trabajo antes del amanecer.

El presidente Donald Trump ha pedido repetidamente que se ponga fin a los cambios de hora semestrales y apoya firmemente la medida.

El proyecto de ley aún enfrenta la oposición del senador Tom Cotton, republicano de Arkansas, y otros. Cotton ha argumentado que el horario de verano permanente provocaría amaneceres muy tardíos en invierno y obligaría a los niños de muchas partes del país a ir al colegio en la oscuridad.

Principales aerolíneas expresan su preocupación

Airlines for America, un grupo que representa a las principales aerolíneas estadounidenses expresó su preocupación, afirmando que el proyecto de ley tendría "implicaciones considerables para la aviación, incluyendo interrupciones en el servicio de pasajeros, problemas de posicionamiento de tripulaciones y aeronaves, y dificultades en la conectividad nacional e internacional.

Hawái y Arizona no aplican el horario de verano

En mayo, el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes votó 48-1 a favor de la Ley de Protección de la Luz Solar. El Senado de los Estados Unidos votó unánimemente en marzo de 2022 para hacer permanente el horario de verano, pero la Cámara de Representantes nunca consideró la medida ante la oposición. Hawái y Arizona no aplican el horario de verano.

Horario de verano se usó todo el año en Segunda Guerra Mundial

Estados Unidos utilizó el horario de verano durante todo el año durante la Segunda Guerra Mundial y lo volvió a implementar en 1974 para reducir el consumo de energía. Pero resultó ser muy impopular y el Congreso la derogó ese mismo año.

El representante demócrata Frank Pallone declaró el martes que los hábitos de desplazamiento y trabajo han cambiado y que muchos menos escolares van andando al colegio. “Es hora de poner fin a este ciclo de adelantar y atrasar la hora”, afirmó Pallone.

HVI