Horario de Verano 2026: Aprueban Iniciativa para Dejarlo Fijo Todo el Año; Pasa al Senado

La propuesta busca eliminar los cambios de reloj dos veces al año y establecer de forma permanente el horario de verano

Avalan Proyecto de Ley para que Horario de Verano en EUA sea PermanenteEmpleado limpia relojes. Foto: AP

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El proyecto de ley que convierte el horario de verano en permanente pondría fin a la práctica semestral de cambiar la hora en la mayor parte de EUA desde la década de 1960, Senado debe dar luz verde

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