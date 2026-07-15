Orbelín Pineda Puede Volver a la Liga MX: ¿Qué Equipo lo Traerá de Regreso de Grecia?

Luego de participar en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana, Orbelín Pineda cambiará de aires y todo indica que dejará al AEK de Atenas para volver a la Liga MX. Esto es lo que sabemos

Orbelín Pineda jugó con la Selección Mexicana en el Mundial 2026Orbelín Pineda jugó con la Selección Mexicana en el Mundial 2026. Foto: Reuters

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Orbelín Pineda y Jorge Sánchez podrían volver a la Liga MX tras el Mundial 2026. ¿Qué equipos los recibirán? Entérate aquí.

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