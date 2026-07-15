Orbelín Pineda Puede Volver a la Liga MX: ¿Qué Equipo lo Traerá de Regreso de Grecia?

Orbelín Pineda tiene contrato vigente con el equipo AEK de Atenas, que juega en la Súper Liga de Grecia, pero hay un equipo mexicano que lo quiere repatriar. Si bien todavía no es un hecho, las negociaciones por el exjugador de Chivas y Cruz Azul están muy avanzadas.

Por el momento Orbelín sigue de vacaciones luego de participar en su segunda Copa del Mundo. Ya estuvo en Qatar 2022 bajo las órdenes de Gerardo “Tata” Martino y en el Mundial 2026 fue convocado por Javier Aguirre.

Pineda se fue a Europa a principios del 2022 para jugar con el Celta de Vigo, pero luego de varios partidos fue cedido al AEK de Atenas, que a la postre lo firmó hasta el 2027. Antes de marcharse al futbol europeo vistió las camisetas de Querétaro, Chivas y Cruz Azul (en ese orden).

De acuerdo con reportes de especialistas en fichajes, el delantero mexicano es pretendido por los Rayados del Monterrey, cuya directiva ha apresurado las negociaciones com el AEK de Atenas para tratar de llegar a un acuerdo, justo cuando está por empezar el Torneo Apertura 2026.

Aunque las directivas todavía no se ponen de acuerdo, el jugador ya dio su visto bueno para portar la playera del equipo regiomontano. Así que sólo está a la espera de noticias, para saber si reporta con el club griego o se presenta a los exámenes médicos en Monterrey.

También Jorge Sanchez regresa de Grecia para jugar en la Liga MX

Otro que deja la Súper Liga de Grecia es Jorge Sánchez, quien también estuvo en el Mundial 2026 con el equipo Tricolor. El lateral mexicano jugaba para el PAOK Salónica FC desde febrero del 2026, luego de portar la casaca del Cruz Azul.

Cinco meses duró su segunda etapa europea, ya que actualmente se encuentra en Guadalajara para someterse a pruebas médicas y firmar contrato con el club Atlas. Fue el mismo jugador el que confirmó la noticia a su llegada al aeropuerto tapatío.

“Me siento muy contento y emocionado de estar aquí. Es un gran club y viene un proyecto muy grande, así que me encantaría ser parte de él”, dijo Sánchez ante las cámaras.

Como se verá, los jugadores de la Selección Mexicana que participaron en el Mundial 2026 aún tienen tiempo y posibilidades para cambiar de camiseta en el mercado de fichajes del verano. Así que no sería extraño que Gilberto Mora y Erick Lira, entre otros, reciban alguna oferta del extranjero.

Con información de N+