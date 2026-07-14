España Va a la Final del Mundial en 2026 Luego de 16 Años: ¿Cuántas Copas del Mundo Tiene?

Contra los pronósticos que daban como favorita a Francia, la Selección de España ganó 2-0 la semifinal este martes 14 de junio y volverá a disputar una final por el título de campeón. La Furia Roja ahora espera al ganador del duelo Inglaterra vs Argentina y mientras tanto te contamos cómo le fue hace 16 años en Sudáfrica 2010.

España llegará a la final del Mundial 2026 con sello de gran favorita, luego de anular el poderoso ataque de Francia. Los españoles son un equipo muy equilibrado, con buena pegada al ataque y gran solidez defensiva.

Y es que a lo largo de 7 partidos, 3 de Fase de Grupos y 4 de eliminación directa, la Furia Roja sólo ha recibido 1 gol en contra: Fue Bélgica la única que le pudo anotar en cuartos de final, que España ganó con un 2-1 en el marcador.

En contraparte, el seleccionado español suma 13 tantos a favor, casi 2 goles por partido. Así que llegará a la final con un +12 en gol average. No es que sea un equipo goleador, pero sí bastante efectivo y contundente al ataque.

España Regresa a una Final del Mundial 16 Años Después: ¿Cuándo Fue la Últma Vez y Quién Ganó?

Así que el próximo domingo 19 de julio España volverá a disputar la final de una Copa del Mundo, 16 años desde la última vez que llegó a esa instancia. En aquella ocasión disputó el trofeo en Sudáfrica 2010.

Fue muy diferente aquella vez, ya que La Furia Roja arrancó el Mundial con una derrota. En el juego inaugural del Grupo H cayó 1-0 ante Suecia. Aunque luego se recuperó con victorias consecutivas ante Honduras (2-0) y Chile (2-1).

Con el delantero David Villa como su goleador, en octavos de final superó 1-0 a Portugal. Luego, en cuartos, le ganó también 1-0 a Paraguay. Y ya en semifinales, con un remate de cabeza del defensa Carles Puyol en tiro de esquina, derrotó 1-0 a Alemania.

Como se verá, España llegó a la gran final de Sudáfrica 2010 luego de varios duelos muy apretados que ganó por la mínima. En total marcó 7 goles en 6 encuentros, antes de medirse con Países Bajos por el trofeo de campeón.

Algo que tenía en común aquel combinado español con el actual es su solidez defensiva. Antes de la final sólo aceptó 2 goles, mientras que ahora sólo le han marcado 1 tanto en contra.

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La final de Sudáfrica 2010 se jugó en el Estadio Soccer City de Johannesburgo el 11 de julio entre España y Países Bajos. Y en la memoria colectiva hay tres jugadas claves, que a continuación narramos:

La primera jugada relevante fue cuando el árbitro le perdonó la tarjeta roja a Nigel de Jong por una patada de karate a Xabi Alonso en el pecho, al minuto 28 de juego. Todo mundo vio que era expulsión, menos el silbante que sólo mostró cartulina amarilla.

Mientras que la segunda fue una gran atajada del portero Iker Casillas al neerlandés Arjen Robben en el minuto 62 cuando entró solo al área española.

Y la tercera fue para decidir el título. Luego de 90 minutos de un duelo muy cerrado, la final se fue a tiempos extras. Y en el 116’, luego de una gran jugada colectiva de los españoles, Cesc Fábregas le mandó pase filtrado a Andrés Iniesta, quien quedó sólo ante el portero Maarten Stekelenburg y lo venció con un tiro cruzado para el 1-0 que le dio el campeonato a España.

Gracias al gol del “Gasparín” Iniesta, la Furia Roja festejó su primer título en una Copa del Mundo. Y hoy, 16 años después, está en otra final y aspira a levantar el trofeo de campeón.

Jugadores como Unai Simón, Pau Cubarsi, Marc Cucurella, Rodri, Mikel Oyarzabal, Dani Olmo y Lamine Yamal quieren repetir la hazaña lograda por exestrellas como Iker Casillas, Carles Puyol, Sergio Ramos, Xavi, Andrés Iniesta, David Villa y Fernando Torres, entre otros que levantaron el trofeo en Sudáfrica 2010.

Con información de N+