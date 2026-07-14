España Va a la Final del Mundial en 2026 Luego de 16 Años: ¿Cuántas Copas del Mundo Tiene?

Luego de vencer a Francia en la semifinal, España regresa a una final de la Copa del Mundo. Estos son los detalles de la última vez que llegó y cómo le fue en aquella ocasión

España selló su pasaporte a la final del Mundial 2026 y espera al ganador del duelo Inglaterra vs ArgentinaEspaña selló su pasaporte a la final del Mundial 2026 y espera al ganador del duelo Inglaterra vs Argentina. Foto: Getty Images

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La Furia Roja derrota a Francia y regresa a la final del Mundial. 16 años después de Sudáfrica 2010, España busca el título. Descubre cómo llegó hasta ahí.

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