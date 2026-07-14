Gilberto Mora No Fue Convocado por México para el Preolímpico y el Premundial Sub-20

Este lunes 13 de julio la Selección Mexicana dio a conocer su lista de 21 jugadores convocados para el torneo clasificatorio de la Concacaf rumbo al Mundial Sub-20 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Lo más notorio es que Gilberto Mora no fue llamado.

Pese a que tuvo un gran desempeño en el Mundial 2026 con la Selección mayor, Mora no fue considerado por el estratega Alex Diego para el torneo clasificatorio para el Mundial Sub-20 del 2027 y los Juegos Olímpicos del 2028.