Gilberto Mora No Fue Convocado por México para el Preolímpico y el Premundial Sub-20

El futbolista Gilberto Mora quedó fuera de la lista del Tricolor para torneo Preolímpico de la Concacaf. Esto es lo que sabemos

La Selección Mexicana Sub-20 no contará con Gilberto Mora para buscar los boletos al Mundial y a los OlímpicosLa Selección Mexicana Sub-20 no contará con Gilberto Mora para buscar los boletos al Mundial y a los Olímpicos. Foto X: Selección Mexicana

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Gilberto Mora queda fuera del Preolímpico y Premundial Sub-20. ¿Por qué no fue convocado? Descubre las razones detrás de esta decisión y qué significa para su futuro en la Selección Mexicana.

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