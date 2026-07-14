Gilberto Mora No Fue Convocado por México para el Preolímpico y el Premundial Sub-20

Este lunes 13 de julio la Selección Mexicana dio a conocer su lista de 21 jugadores convocados para el torneo clasificatorio de la Concacaf rumbo al Mundial Sub-20 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Lo más notorio es que Gilberto Mora no fue llamado.
Pese a que tuvo un gran desempeño en el Mundial 2026 con la Selección mayor, Mora no fue considerado por el estratega Alex Diego para el torneo clasificatorio para el Mundial Sub-20 del 2027 y los Juegos Olímpicos del 2028.
Dicho certamen se llevará a cabo del 24 de julio al 9 de agosto en nuestro país y participarán 12 selecciones que estarán ubicadas en tres grupos:
Grupo A: Estados Unidos, Cuba, El Salvador, Haití.
Grupo B: México, Guatemala, Costa Rica, Antigua y Barbuda.
Grupo C: Honduras, Panamá, Canadá, Jamaica.
Las semifinales y la final se jugarán en el Estadio Banorte, porque se espera que México sea protagonista y llegue hasta el último partido aprovechando su localía.
Hay que señalar que el torneo concederá 4 boletos para el Mundial Sub-20 que se llevará a cabo en Azerbaiyán y Uzbekistán en el 2027. Además de un pasaporte a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Gilberto Mora Fuera de Lista de México para Preolímpico y Premundial Sub-20: ¿Por Qué No lo Convocaron?
Conviene mencionar que el hecho de que Gilberto Mora no juegue ese torneo no lo deja fuera del Mundial Sub-20 o de los Olímpicos. Porque en caso de que se consigan ambos boletos, Morita puede entrar en la lista definitiva por varias razones: primero está el hecho de que cumple con el requisito de la edad (acaba de cumplir 18 años); y segundo, porque tiene mucha calidad.
De hecho, se entiende que no lo hayan llamado. Porque viene del Mundial 2026 y además ya está listo para jugar el Torneo Apertura 2026 con los Xolos de Tijuana, así que llamarlo al Preolímpico sería sobrecargarlo de trabajo y eso puede derivar en lesiones.
La lista de convocados de la Selección Mexicana Sub-20 para el Preolímpico y Premundial de la Concacaf de julio próximo está integrada por los siguientes elementos:
Porteros: Artemio Olvera (San Luis), Cristo Navarrete y Juan Liceaga (Guadalajara).
Defensas: Juan Echilvestre (Santos Laguna), Cristóbal Alfaro (Atlante), Luis Carmona (Juárez), Esteban Soto (Pachuca), Carlos Hernández y Yohan Orozco (Guadalajara).
Mediocampistas: Nelson Cedillo (Santos Laguna), Henrique Simeone (Tigres), Juan Sígala (Juárez), Luis Gómez (Santos Laguna), Santiago Sandoval, Diego Covarrubias y Cristian Inda (Guadalajara).
Delanteros: Hugo Camberos (Guadalajara), Luis Gamboa (Atlas), Diego Ramírez (Tigres), Aldahir Valenzuela (Monterrey) y Diego Reyes (Flamengo).
La figura de este seleccionado Tricolor es Diego Reyes, canterano del América que actualmente juega con el Flamengo de Brasil en calidad de préstamo por un año (con opción de compra). Reyes, de 18 años, juega como centro delantero.