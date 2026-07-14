Francia vs España: ¿Cómo Han Quedado en Juegos Importantes Previo al Mundial 2026?

Aún están frescos en la memoria los partidos de la Eurocopa 2024 y la Nations League 2025 entre Francia y España y ahora se vuelven a cruzar sus caminos. Galos y españoles se verán las caras nuevamente en un partido oficial, ahora en semifinales del Mundial 2026. Estos son los antecedentes de la rivalidad.

Tanto Francia como España disputan la Copa del Mundo número 17 de su historia. Sin embargo, en las justas mundialistas sólo se han enfrentado en una sola ocasión. Fue en octavos de final de Alemania 2006: los galos ganaron 3-1 con goles de Franck Ribery, Patrick Viera y Zinedine Zidane.

Desde entonces sus caminos no se habían vuelto a cruzar, hasta ahora. Y será en semifinales, igual que en la Eurocopa 2024. En aquella ocasión, la Furia Roja se impusó 2-1 gracias a los tantos de Lamine Yamal y Dani Olmo, mientras que Randal Kuolo Muani hizo el gol francés.

A la postre, España levantó el título de la Eurocopa 2024 al vencer 2-1 a Inglaterra en el Estadio Olímpico de Berlín. Los anotadores en esa ocasión fueron Nico Williams y Mikel Oyarzabal.

Más adelante, en la Nations League 2025, Francia y España nuevamente se toparon en unas semifinales: fue el 5 de junio, en la Arena Stuttgart: fue un partidazo que acabó con marcador de 5-4 a favor de La Furia Roja. Los tantos españoles los anotaron Nico Williams, Mikel Merino, Lamine Yamal (doblete) y Pedri.

Curiosamente, todos los futbolistas españoles que le anotaron a Francia en las dos semifinales anteriores están en la plantilla de la Furia Roja en el Mundial 2026. Y salvo Nico y Pedri, el resto de ellos ya anotaron al menos un gol en este torneo.

Francia vs España: ¿Quién es favorita en la semifinal del Mundial 2026?

Francia es favorita para levantar el título del Mundial 2026 y seguro que tiene sed de venganza, luego de las dos derrotas consecutivas que ya mencionamos: ambas en semifinales ante España. Porque bien dicen que la tercera es la vencida.

Aunque el español Lamine Yamal ya advirtió que va por goles este martes 14 de julio en el Estadio Sede Dallas: "No me preocupan los goles, pero siempre es especial marcar en partidos así y acepto el reto. Para eso he venido y mañana será un día especial".

Y también se envalentonó: "No tenemos ningún miedo a Francia... Si a alguien deben temer, es a nosotros. Somos dos equipazos".

Lamine Yamal, estrella del Barcelona, apenas ha marcado 1 gol en el Mundial 2026. Mientras que el francés Kylian Mbappé lleva 8 tantos. Pero más allá de esa cifra, queda ver quién de ellos marcará diferencia en la semifinal.

El partido Francia vs España, correspondiente a las semifinales del Mundial 2026 se jugará este martes 14 de julio a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Sede Dallas, en Estados Unidos.

Por último, hay que señalar que desde la última vez que se enfrentaron en una Copa del Mundo, en Alemania 2006, ambas selecciones ya fueron campeonas: España conquistó su único título en Sudáfrica 2010 y Francia levantó su segundo trofeo en Rusia 2018.

Con información de N+