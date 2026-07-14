Francia vs España: ¿Cómo Han Quedado en Juegos Importantes Previo al Mundial 2026?

Si hay un partido que tiene cuentas pendientes e n los últimos años, ese es Francia vs España. Se enfrentaron en la Eurocopa 2024, la Nations League 2025 y ahora en el Mundial 2026

Lamine Yamal y Kylian Mbappé vuelven a enfrentarse en una semifinal, ahora en una Copa del Mundo.Lamine Yamal y Kylian Mbappé vuelven a enfrentarse en una semifinal, ahora en una Copa del Mundo. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Francia vs España: ¿Quién dominará en la semifinal del Mundial 2026? Revive la rivalidad que comenzó en la Eurocopa 2024 y la Nations League 2025. ¡Descubre los antecedentes y lo que está en juego!

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+