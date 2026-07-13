Haaland Regresa a Noruega con un Mapache Disecado y Desata “Remo Vikingo" Ante 90 Mil Personas

Erling Haaland sorprendió al descender del avión con un mapache disecado que sostiene una botella de licor

Haaland Regresa a Noruega con un Mapache: 90 Mil Hacen “El Remo” tras Recibirlos la RealezaErling Braut Haaland baja del avión tras el aterrizaje de la selección nacional de futbol en el aeropuerto de Oslo, 13 de julio 2026. Foto: Reuters

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Erling Haaland sorprende al llegar a Noruega con un mapache disecado y desata el 'Remo Vikingo' ante 90 mil personas. Descubre cómo Noruega conquistó corazones en el Mundial.

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Haaland Regresa a Noruega Acompañado de Mapache: 90 Mil Aficionados Reciben a su Selección con "Remo Vikingo"