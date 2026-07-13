Haaland Regresa a Noruega con un Mapache Disecado y Desata “Remo Vikingo" Ante 90 Mil Personas

Erling Haaland y sus compañeros de la Selección regresaron a Noruega tras ser eliminado del Mundial 2026 frente a Inglaterra, pero sorprendió que al descender del avión lo hizo cargando un mapache disecado que sostiene una botella de licor.

Este inusual souvenir lo compró por 750 dólares en una tienda de Dallas, Texas, durante la participación de su selección en la Copa del Mundo.

Realizan multitudinario recibimiento

Crown Prince Haakon of Norway beats the drum as the Norwegian people and the national team row together. pic.twitter.com/OFxL4x8Nhv — Joakim 🌹🇳🇴🇪🇺 (@joakial_) July 13, 2026

La Selección de Noruega tuvo este lunes 13 de julio de 2026 un multitudinario recibimiento. Conforme transcurrieron las horas, la llegada del equipo a Oslo se convirtió en una fiesta nacional donde se ha calculado, de acuerdo con medios locales, que hasta 90 mil personas se congregaron en el centro de la capital para aclamar a sus jugadores como héroes.

Gran recibimiento de noruegos a su selección tras Mundial 2026. Foto: Reuters

Realeza de Noruega lideró festejo

El recibimiento oficial de la Selección lo encabezó el príncipe heredero Haakon de Noruega al guiar a los futbolistas y a la multitud en la tradicional celebración, que simula de forma sincronizada el movimiento de los remeros escandinavos al tomar los palos frente a un gran bombo y hacer el "Remo Vikingo".

Así conquistó Noruega a la afición en el Mundial

El sueño de Noruega en el Mundial se desvaneció en la noche del sábado en cuartos de final tras caer ante Inglaterra (1-2), pero el verdadero triunfo de la selección nórdica no se mide por los goles, sino por cómo se apoderó de los corazones de todos los aficionados con su carisma, su colorida afición y la inesperada cercanía de su estrella, Erling Haaland.

En su cuarta participación mundialista, tras no acudir desde Francia 1998, Noruega alcanzó por primera vez los cuartos de final, eliminando en octavos a Brasil, y fue uno de los equipos que más goles festejó.

Para el aficionado neutral, el rendimiento futbolístico de la selección nórdica seguramente quede en el olvido dentro de escasos meses, pero lo que nunca olvidará será todo lo que rodeó la travesía de Noruega en el Mundial. La celebración del 'remo vikingo' fue precisamente lo que cautivó a la mayoría de los aficionados.

Aficionados noruegos simulaban estar remando

Largas cadenas humanas sentadas escenificaron el avance de un 'drakkar' vikingo, los aficionados noruegos simulaban estar remando al grito de 'Ro' (remar, en noruego), y al compás que marcaba un tambor.

Inventada por el club oficial de aficionados de Noruega hace apenas un año, se popularizó durante el Mundial a medida que la selección ganaba partidos, hasta el punto de que los jugadores terminaron adoptándola sobre el pasto para celebrar cada triunfo al unísono con su afición.

Haaland abrió su corazón

Lejos de la fría imagen que proyecta sobre el terreno de juego, donde es un goleador nato, Haaland también se destacó en este Mundial por la cercanía que mostró fuera del terreno de juego.

El 'cyborg' conquistó a los aficionados con su espontaneidad en sus apariciones públicas, y con sus gestos con los más pequeños. Fue el segundo futbolista que más seguidores de Instagram ganó durante el torneo, con más de 23 millones, solo por detrás de 'Vozinha', el guardameta de Cabo Verde.

Una de las imágenes imborrables que Haaland dejó en el Mundial fue cuando se acercó por la espalda a uno de los niños que acompañan a los jugadores cuando saltan al campo y le saludó por sorpresa, desencadenando una reacción para el recuerdo.

HVI