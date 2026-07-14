Lluvias Fuertes en Nayarit y Otros Estados Hoy: ¿En Qué Zonas Hay Inundaciones y Afectaciones?

Las lluvias de este lunes 13 de julio de 2026 han provocado severas afectaciones en diversas entidades de México; una de las más afectadas es Nayarit; estos son los detalles.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones del clima se deben a que se estableció el patrón del monzón mexicano sobre el noroeste de México.

Lo anterior, en combinación con circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera y con la onda tropical núm. 18 que se desplaza frente a las costas de Guerrero y Michoacán, genera chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional.

“Con posible caída de granizo en estados del noroeste, occidente y centro del país; pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Durango, Sinaloa y Nayarit”, afirmó el SMN.

Además, enfatizaron que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas, podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, así como generar el incremento de los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

“Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios”, alertaron.

¿Qué estados ya presentan afectaciones por lluvias hoy 13 de julio 2026?

Las lluvias de este lunes 13 de julio de 2026, ya han provocado graves afectaciones. Uno de los primeros estados que ahora tiene que lidiar con los problemas generados por las tormentas es Nayarit.

A través de redes sociales, se dieron a conocer videos de las inundaciones en varias partes del estado.

Tal es el caso de la avenida Tecnológico, donde las lluvias causaron una inundación considerable justo frente al Instituto Tecnológico de Tepic.

Otro punto reportado con afectaciones es la colonia Guadalupe Victoria, en el municipio de Xalisco. En esta comunidad, varias calles quedaron completamente cubiertas de agua.

También se cayó un enorme árbol a la altura de la entrada al Estadio de Xalisco, donde personal de la Dirección de Servicios Públicos ya realiza labores correspondientes para atender el incidente.

Las autoridades piden a la población atender las recomendaciones para evitar accidentes provocados por las fuertes lluvias de este lunes.

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EPP