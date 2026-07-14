Lluvias Fuertes en Nayarit y Otros Estados Hoy: ¿En Qué Zonas Hay Inundaciones y Afectaciones?

Las lluvias de este lunes 13 de julio de 2026 provocaron severas afectaciones en México; estos son los detalles

Las lluvias de hoy 13 de julio de 2026 dejaron severas afectacionesFoto: Vive Nayarit
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