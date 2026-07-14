¿Qué es 'Eso'? Coladera Se Abre en Colonia Santa Tere, en Guadalajara, y Salen Personas

La escena parece digna del guión de una película: se abre una coladera y una persona sale caminando, pero hay una colonia en Guadalajara, Jalisco, donde los vecinos reportan que es parte de su cotidianidad.

Se trata de la colonia Santa Tere, donde según testimonios recabados, los vecinos han visto en diferentes ocasiones a hombres saliendo de las alcantarillas para incorporarse a la vida diaria.

No se trata de una denuncia reciente, en enero de este año, N+ documentó la red de túneles que esconde el sistema de alcantarillado en Guadalajara. Entre gases tóxicos, olores insoportables y altas temperaturas, las condiciones son ideales para todo tipo de plagas.

Personas emergen desde coladeras en colonia Santa Tere en Guadalajara

Cámaras de seguridad colocadas en casas de la colonia Santa Tere han captado a hombres salir de una de las alcantarillas, ubicada en las calles de Arista y Frías. Algunos incluso los han comenzado a llamar "Tortugas Ninja", porque como si de este cómic se tratara, abren la tapa y emergen desde el subsuelo para caminar por las calles con rumbo desconocido.

En un video en poder de N+ se observa a dos hombres, cada uno con mochila y gorra, salir de la coladera, situación que ha generado inquietud entre los vecinos.

"Anoche estaba sentado yo aquí, y se oyó como el ruido de una alcantarilla. Y yo seguía aquí. Y ya pasó un ratito, y se viene un muchacho de aquí de media cuadra y me dice: '¿viste los dos chavos que pasaron?, acaban de salir de una alcantarilla de aquí a media cuadra'".

Otros aseguran que los ven emerger de la coladera y abordar un vehículo sin especificar qué rumbo tomaron.

De modo que los ruidos en los túneles del sistema de alcantarillado persisten desde hace varios meses.

¿Qué dicen las autoridades sobre las personas que emergen de las alcantarillas?

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) de Guadalajara, Jalisco, advierte que ingresar a estos túneles sin equipo adecuado implica un alto riesgo a la salud debido a los gases tóxicos.

Además de los riesgos sanitarios, estas prácticas suelen provocar daños en la red o colapsos en la estructura del sistema de drenaje.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Las Tortugas Ninja: Así Viven Personas en las Coladeras de Guadalajara, Jalisco

SARR