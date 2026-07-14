¿Qué es 'Eso'? Coladera Se Abre en Colonia Santa Tere, en Guadalajara, y Salen Personas

Vecinos de la colonia Santa Tere han reportado que hombres salen desde las alcantarillas a cualquier hora del día; también reportan ruidos extraños en las tuberías

Persona saliendo de coladera en Guadalajara, Jalisco.En Guadalajara, Jalisco se ha visto a hombres saliendo de coladeras en la colonia Santa Tere. Los llaman "Tortugas Ninja". Foto: Video de Nmas.

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