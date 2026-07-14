Jordan Walker, el Ganador del Home Run Derby 2026 de la MLB

El Home Run Derby 2026 reunió la noche de este lunes 13 de julio de 2026 a los ocho de los bateadores con más poder de las Grandes Ligas en una de las competencias más esperadas de la Semana del Juego de Estrellas de la MLB.

Este año, además, el evento estrenó un nuevo formato, dejando atrás el sistema por tiempo para volver a un modelo basado en número de swings.

¿Quiénes participaron en el Home Run Derby 2026?

Los ocho invitados para la edición 2026 fueron:

Kyle Schwarber (Philadelphia Phillies)

Bryce Harper (Philadelphia Phillies)

Ben Rice (New York Yankees)

Junior Caminero (Tampa Bay Rays)

Jordan Walker (St. Louis Cardinals)

Willson Contreras (Boston Red Sox)

Munetaka Murakami (Chicago White Sox)

Jac Caglianone (Kansas City Royals)

La competencia se disputó en el Citizens Bank Park, casa de los Philadelphia Phillies, como parte de las actividades previas al Juego de Estrellas 2026.

¿Quién ganó el Home Run Derby 2026?

El jardinero de San Luis, Jordan Walker, se convirtió en el aguafiestas en Filadelfia y conectó un jonrón en sus últimos cinco swings para eliminar al bateador de los Filis, Kyle Schwarber, y silenciar los abucheos de Filadelfia en la ronda final, convirtiéndose en el primer cardenal en ganar el Derby de Jonrones el lunes por la noche.

Schwarber conectó 11 jonrones en su turno de 15 swings en la ronda final. Los fanáticos de Filadelfia, que abuchearon a todos excepto a Schwarber y Bryce Harper durante toda la noche, se dirigieron silenciosamente hacia las salidas cuando el jonrón ganador de Walker voló por encima del muro del jardín izquierdo.

¿En qué consiste el Home Run Derby?

El Home Run Derby es un concurso en el que los bateadores intentan conectar la mayor cantidad posible de cuadrangulares durante varias rondas.

Para 2026, la MLB implementó un formato renovado:

Participan ocho peloteros.

La competencia consta de tres rondas: primera ronda, semifinales y final.

En la primera ronda, cada jugador dispone de 20 swings para conectar el mayor número de jonrones.

Los cuatro mejores avanzan a las semifinales.

En las semifinales y la final, cada bateador cuenta con 15 swings.

Si el último swing termina en jonrón, el participante puede seguir bateando hasta que falle un intento consecutivo.

En caso de empate en semifinales o final, se realiza un desempate de tres swings.

AMP