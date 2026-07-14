Jordan Walker, el Ganador del Home Run Derby 2026 de la MLB

La competencia estrenó un nuevo formato, dejando atrás el sistema por tiempo para volver a un modelo basado en número de swings

El jardinero de San Luis, Jordan Walker. Foto: APEl jardinero de San Luis, Jordan Walker. Foto: AP
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