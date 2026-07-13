¿Se Suspende el Partido Francia vs España del Mundial 2026? Este Será el Clima para la Semifinal

Este martes 14 de julio se llevará a cabo la primera semifinal del Mundial 2026, que será lo que comúnmente llaman “una final adelantada” entre Francia y España. A continuación los detalles sobre el horario y las condiciones climáticas para este partido que se llevará a cabo en el Estadio Sede Dallas.

Francia llegó a estas instancias con relativa comodidad, luego vencer sin problemas a un Marruecos irreconocible en cuartos de final. Con marcador de 2-0, Les Blues superaron a unos Leones del Atlas que renunciaron a su estilo ofensivo y apostaron a defenderse ante una máquina goleadora.

Los franceses suman 16 goles en 6 partidos y además llegan con marca perfecta, sin empates ni derrotas. Lo que los convierte en principales candidatos al título. Además, sólo recibió 2 goles en la Fase de Grupos y en la de eliminación directa no le han anotado.

España, por su parte, avanzó a semifinales luego de vencer apretadamente a Bélgica, con marcador de 2-1 y gracias a un error del portero belga. Aunque llega de manera invicta a semifinales, en Fase de Grupos sumó 7 unidades, luego de 2 victorias y 1 empate.

La Furia Roja es un equipo que ataca bien pero que se defiende mucho mejor: Sólo Bélgica fue capaz de marcarle un gol en el Mundial, así que los españoles llevaban 5 partidos sin que les anotaran. Su saldo es de 11 tantos a favor y sólo 1 en contra.

Francia vs España: ¿Se puede suspender el partido por mal clima?

Para este martes 14 de julio los servicios meteorológicos prevén que en el Estadio Sede Dallas el clima será caluroso y seco, con temperaturas que rondarán los 30 grados centígrados.

Aunque habrá cielo parcialmente nublado, las probabilidades de lluvias ligeras no son altas (32 por ciento), así que se considera que el partido empezará sin contratiempos ni amenaza de tormentas eléctricas.. De manera que los protocolos de la FIFA difícilmente se aplicarán durante el partido.

La cita para que ruede la pelota en el partido Francia vs España, correspondiente a las semifinales del Mundial 2026, es este martes 14 de julio a las 13:00 horas en el Estadio Sede Dallas, en Texas, Estados Unidos.

𝐉-𝟏 🇫🇷🆚🇪🇸



👕✅ Le maillot d’Ousmane Dembélé est prêt ! Place à la demi-finale de la 𝑪𝒐𝒖𝒑𝒆 𝒅𝒖 𝑴𝒐𝒏𝒅𝒆 🤩 pic.twitter.com/DWGXVbOlgd — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 13, 2026

Con información de N+