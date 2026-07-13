¿Se Suspende el Partido Francia vs España del Mundial 2026? Este Será el Clima para la Semifinal

Francia y España se juegan el boleto a la gran final del Mundial 2026 y el clima puede influir en este partido. Te ofrecemos los detalles de las condiciones climáticas en Dallas

Francia y España jugarán una final adelantada en el Mundial 2026, en el Estadio Sede DallasFoto: Reuters

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Francia y España se enfrentan en una semifinal de infarto en el Mundial 2026. ¿Podrá el clima en Dallas alterar el rumbo del partido? Descubre los detalles y no te lo pierdas.

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