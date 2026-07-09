¿Dónde Jugará Cruz Azul en el Apertura 2026 de la Liga MX? Solicitan Cambio de Estadio

La Liga MX confirmó esta tarde del 9 de julio de 2026 que el equipo Cruz Azul solicitó cambiar de sede. ¿Dónde jugará, en el Estadio Ciudad de los Deportes o Banorte?

La directiva del club busca que los partidos como local durante el Torneo Apertura 2026 sean en el Estadio Ciudad de los Deportes.

La Liga BBVA MX informa: pic.twitter.com/P7WIM1MbF1 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 9, 2026

Sin embargo, se puntualizó que para cumplirse con la petición del equipo cementero se deberán concretar algunos requisitos.

Revisión del terreno de juego y demás requisitos aplicables

“Una vez finalizado dicho proceso, se determinará si procede la petición de Cruz Azul de cambiar de sede como local”, asegura la Liga MX a través de una tarjeta informativa.

Cruz Azul estaba programado para jugar en el Estadio Sede CDMX

El club Cruz Azul estaba programado originalmente para jugar en el remodelado Estadio Sede de CDMX.

Sin embargo, la directiva cementera tramitó de último momento su mudanza al Estadio de los Deportes.

La directiva de La Máquina ya entregó la propuesta y la Liga MX la hizo pública. De acuerdo con el Reglamento de Competencia, las autoridades del futbol mexicano deben realizar primero una inspección del terreno de juego y evaluar los requisitos aplicables del Estadio Ciudad de los Deportes antes de emitir la aprobación definitiva.

De concretarse, el primer partido como local del conjunto celeste, actual campeón del futbol mexicano, se realizará el martes 21 de julio de 2026 contra el Club Puebla en la Jornada 2.

HVI