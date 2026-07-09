¿Dónde Jugará Cruz Azul en el Apertura 2026 de la Liga MX? Solicitan Cambio de Estadio

El Club Cruz Azul solicitó a la Liga MX cambiar de sede sus partidos como local del Torneo Apertura 2026, ¿en dónde jugará?

Cruz Azul Dónde Jugará como Local en CDMX? Cambia de SedeAndres Montano del Cruz Azul. Foto: Reuters

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Los partidos como local durante el Torneo Apertura 2026 serían en el Estadio Ciudad de los Deportes, de acuerdo con la petición del cuadro cementero

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