¿Cuándo y A Qué Hora Juega España vs Bélgica en los Cuartos de Final del Mundial 2026?

Inician los Cuartos de Final del Mundial 2026 y para que vayas preparando tu agenda, acá te decimos cuándo y a qué hora juega España vs Bélgica, segundo partido que se disputará en esta ronda del torneo para que no te lo pierdas y sepas quién clasificará a las Semifinales.

Ya solo quedan ocho selecciones con vida en el torneo de la FIFA y en notas previas ya te contamos qué partidos van por TV abierta en Canal 5, cuándo y a qué hora juega Francia vs Marruecos, Noruega vs Inglaterra y Argentina vs Suiza.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Todo Listo para los Cuartos de Final del Mundial 2026: De la Tensión a los Penales

¿Cuándo y a qué hora juega España en el Mundial 2026?

El segundo partido de los Cuartos de Final, entre la selección española y la belga, se jugará este viernes 10 de julio 2026 a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y se disputará en el Estadio de Los Ángeles, en California, Estados Unidos.

España llegó a esta instancia luego de eliminar de forma dramática a Portugal y Cristiano Ronaldo en los Octavos de Final del Mundial 2026, mientras que Bélgica consiguió su pase a Cuartos luego de golear 4-1 a Estados Unidos.

¿Contra quién va el ganador del España vs Bélgica?

En las Semifinales del Mundial 2026, el ganador del España vs Bélgica se medirá al que resulte triunfador del partido Francia vs Marruecos, que se juega este jueves 9 de julio 2026 a las 14:00 horas, tiempo del centro de México en el Estadio de Boston.

Esta será la primera Semifinal que se juegue en el Mundial 2026, por lo que de este partido saldrá el primer finalista del torneo, pues está agendado para el martes 14 de julio a las 13:00 horas, tiempo de CDMX, y se disputará en el Estadio de Dallas.

Transmisión del España vs Bélgica en vivo

El partido de la selección española y la belga tendrá transmisión online en vivo en la app de ViX, por lo que los aficionados lo podrán disfrutar desde cualquier dispositivo con conexión a internet, como Smart TV, celulares, tablets o computadoras.

Esto es posible mediante la suscripción de Pase Mundial de ViX y para que no busques más acá te dejamos el link del España vs Bélgica online: https://vix.com/es-es/live/transmission-matchid-2608356.

Este partido también lo podrás seguir en vivo en el Liveblog de N+, donde te llevaremos las mejores acciones y todos los goles del juego, además de que podrás consultar el resultado y resumen en cualquier momento que desees.

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