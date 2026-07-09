¿Cuándo y A Qué Hora Juega España vs Bélgica en los Cuartos de Final del Mundial 2026?

Para que no te pierdas el partido de España vs Bélgica, consulta la fecha y horario del juego de Cuartos de Final del Mundial 2026

Checa Cuándo y A Qué Hora Es Partido de España vs Bélgica en los Cuartos de Final del Mundial 2026España y Bélgica buscan el pase a las Semifinales del Mundial 2026. Foto: Reuters
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