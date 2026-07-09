¿Cuándo Termina el Mundial 2026 y Dónde se Jugará el Último Partido? Hora y Sede de la Final

La Final del Mundial 2026 está cada vez más cerca, con los cruces de Cuartos ya definidos, están por conocerse los semifinalistas de la Copa del Mundo. Y en N+ te adelantamos cuándo terminará y dónde se jugará el último partido.

Este jueves 9 de julio inician los 4tos de Final con el partido Francia vs Marruecos, y en una nota previa te explicamos por qué estos juegos son los más intensos de la competencia.

Aunque la mayoría de los partidos se transmiten a través de Vix Premium Pase Mundial, ya te dimos a conocer cuáles van en vivo por TV Abierta.

Recuerda que de las 48 selecciones que iniciaron el torneo el pasado 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (CDMX), sólo ocho avanzaron hasta esta fase, que definirá a los cuatro equipos semifinalistas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Todo Listo para los Cuartos de Final del Mundial 2026: De la Tensión a los Penales

¿Cuándo termina el Mundial 2026 y qué se sabe del show de Medio Tiempo?

El Calendario Oficial de la FIFA ya tiene establecida la fecha de termino del Mundial 2026 para el próximo domingo 19 de julio de 2026.

Ese día se jugará el último partido, pero también se realizará la clausura de la Copa del Mundo. La FIFA confirmó este miércoles que el espectáculo de Medio Tiempo será amenizado por Justin Bieber, Madonna, Shakira y BTS, como artistas principales.

En la transmisión de este espectáculo, cuya duración será de 11 minutos, también aparecerá Burna Boy, quien canta con Shakira "Dai Dai"; Gustavo Dudamel, director de orquesta venezolana y director artístico y musical de la Filarmónica de Nueva York; así como el Coro PS22, ganador del Premio Webby con Coldplay.

Para los también habrá sorpresas, personajes de Plaza Sésamo y los Muppets también aparecerán durante el show.

¿Dónde y a qué hora se jugará el último partido del Mundial 2026?

La Final del Mundial 2026 se jugará a las 13:00 horas del domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York de Estados Unidos.

Este último partido se transmitirá por TV Abierta a través de Canal 5, Las Estrellas y TUDN. Aquellos que hayan contratado su paquete ViX Pase Mundial también podrán disfrutar del encuentro.

Mientras que el jueves 18 de julio se jugará el partido por el tercer lugar del Mundial 2026 en el Estadio de Miami, Estados Unidos.

De modo que contando a partir de este 9 de julio de 2026, el camino hacia la Final de la Copa del Mundo consta de ocho partidos entre Cuartos de Final y Semifinales.

SARR