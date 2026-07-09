¿Cuándo Termina el Mundial 2026 y Dónde se Jugará el Último Partido? Hora y Sede de la Final

A partir del primer juego de Cuartos, el camino hacia la Final de la Copa del Mundo consta de 8 encuentros; conoce dónde, cuándo y a qué hora se celebrará el último partido

Balón Trionda de la Copa del Mundo. Cuándo es la Final del Mundial 2026.Cada vez se acerca más la Final del Mundial 2026 y aquí te damos a conocer cuándo y dónde se jugará. Foto: Reuters.

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