¿Por Qué los Tenis Rosas Son Tendencia en el Mundial 2026? Significado Detrás del Color

El Mundial 2026 ha regalado distintas postales y curiosidades sobre los equipos y sus naciones, pero ¿la elección de colores en el atuendo de los Futbolistas tiene alguna razón? te decimos

Tenis Rosas para Futbolistas en Mundial 2026.¿Por qué los futbolistas utilizan tenis rosas durante el Mundial 2026? Coincidencia o tendencia. Foto: Reuters.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+