¿Por Qué los Tenis Rosas Son Tendencia en el Mundial 2026? Significado Detrás del Color

Durante el Mundial 2026 son distintos los colores que se observan dentro y fuera de la cancha, pero uno en específico ha llamado la atención: el rosa brillante de los tenis de los futbolistas. Y en N+ te explicamos por qué es tendencia en el calzado de estos deportistas y su significado.

No sólo se ha podido ver en los botines que usó la selección de Francia en su debut ante Senegal, también fue el color de calzado que eligió la escuadra Suiza en el partido vs Bosnia Herzegovina de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo. Que por cierto inicia este jueves su segunda jornada.

Y se suma a los detalles curiosos que han llamado la atención del público mundialista, tal es el caso de por qué a la Selección de Países Bajos no se le conoce como el equipo de Holanda. E incluso cuál será la camiseta con la que saldrá el Tricolor de Javier Aguirre a la cancha en el juego contra Corea del Sur.

¿Por qué los tenis rosas son tendencia en el Mundial 2026?

La selección de los tacos para los titulares de los partidos de la Copa del Mundo, sin duda es una de las decisiones más importantes a tomar. No sólo por la relevancia que tienen en el desempeño de los jugadores, sino porque se convierten en una forma de expresión.

De ahí que en N+ nos dimos a la tarea de detallar cuál es el significado detrás de la elección del color rosa en los tenis de los futbolistas, que se ha replicado en equipos de todo el mundo.

Según una investigación publicada en The Athletic en la que se entrevistó a especialistas de las principales marcas de calzado deportivo de los futbolistas, en los últimos años ha crecido una tendencia por buscar colores llamativos, lo que este año llevó a considerar el rosa fucsia como el elegido.

Las marcas revelaron que los atletas asocian los tonos vibrantes con mayor confianza en el campo, dado que usar un color poco convencional requiere de calidad, según los propios fabricantes.

Aunque hasta ahora la elección sólo ha llegado al calzado, ninguna de las 48 selecciones participantes del Mundial 2026 viste de rosa, por lo que el calzado es una forma de destacar.

Así durante las repeticiones, primeros planos y jugadas especiales, el color de los botines de los jugadores destacarán por completo de su atuendo y el campo de juego.

Así que lo que entrenadores, atletas y marcas buscan no sólo es innovación en diseños y materiales, sino tendencias y artesanía para crear combinaciones que destaquen sin renunciar a la calidad.

"Les Bleus", la selección de Francia fue vista entrenando para el Mundial 2026 con tenis rosas. Foto: Reuters.

¿Estrellas como Messi o Cristiano Ronaldo también usan tenis rosas?

Si bien Messi y Cristiano ya hicieron su debut en el Mundial 2026 con sus respectivos equipos, Argentina y Portugal, ellos han optado por usar diseños de calzado distintos y poco convencionales.

Según recoge la misma publicación, tanto el astro argentino como el luso, utilizan diseños especiales creados específicamente para ellos. Por ejemplo, los tacos que utiliza Ronaldo son completamente dorados, mientras que los de Messi hacen juego con el uniforme albiceleste de Argentina.

Ambos han sugerido que podría ser su última Copa del Mundo en distintos momentos, y en una nota previa te dimos una semblanza de sus carreras en números.

¿El rosa en los botines de los futbolistas llegó para quedarse?

Aunque la mayoría de los futbolistas están obligados por contrato a utilizar el rosa en sus tenis durante el Mundial 2026, no será por siempre.

A finales de julio iniciará una nueva temporada en la que las marcas impondrán un nuevo color.Lo más probable es que los expertos en tendencias ya hayan hecho un estudio sobre el próximo color que dominará el calzado en el terreno de juego.

SARR