Técnico de Arabia Saudí Confía en un “Milagro” ante España

El técnico de Arabia Saudí, Georgios Donis, aseguró que su equipo puede sorprender a España pese a la dificultad del duelo, “en el fútbol hay milagros”, aseguró.

El seleccionador de Arabia Saudí, Georgios Donis. Foto: ReutersEl seleccionador de Arabia Saudí, Georgios Donis. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+