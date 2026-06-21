Técnico de Arabia Saudí Confía en un “Milagro” ante España

El griego Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, se mostró confiado en las posibilidades de su equipo de cara al partido ante España de este domingo ya que “en el fútbol hay milagros”, a la vez que señaló de Lamine Yamal que “ha sido el mejor sustituto de Messi en el Barcelona”.

“En el fútbol hay milagros, lo hemos visto muchas veces. En el Mundial y en otros campeonatos hemos visto a equipos favoritos perder contra los tapados y menos favoritos. Es un porcentaje muy pequeño de partidos, pero es excelente tener este tipo de recuerdos como el de Argentina, aunque no lo vemos igual. Tenemos que enfrentarnos a uno de los mejores equipos del mundo, tenemos que disfrutarlo y respetarlos, pero no en exceso. Siempre creemos en nuestras posibilidades”, dijo en rueda de prensa.

Georgios Donis también analizó el momento de su equipo, del que espera un nivel mejor en fase defensiva y “bloque bajo” a la vez que reconoció que su equipo no está preparado aún para “tomar riesgos” con el balón contra selecciones de gran nivel.

“En la primera parte contra Uruguay jugamos bien en todas las facetas del juego, pero en la segunda mitad no estuve muy satisfecho. En los últimos días hemos intentado trabajar en el bloque bajo para tener una formación defensiva más sólida, teniendo en cuenta que nos enfrentamos a un rival que tiene el dominio de la pelota. Esperamos ser una versión mejorada contra una de las mejores selecciones del mundo”, señaló.

Gol de Arabia Saudí en su encuentro con Uruguay. Foto: Reuters

“Me gusta jugar con la posesión y tomar riesgos, pero no estamos preparados aún para esto. Necesitamos tiempo para trabajar en los entrenamientos y trabajar en esta nueva filosofía y asumir más riesgos. Los partidos contra Uruguay y España serían complicados si asumiéramos estos riesgos, contra Senegal y Ecuador sí lo hicimos. Nuestro principal objetivo es la Copa de Asia, donde queremos tener un mayor protagonismo con balón y tener una mayor identidad”, completó.

Una idea a largo plazo que le hace pensar, además, en el último partido del Grupo H contra Cabo Verde como su día clave, sin presión por necesitar un buen resultado contra España.

“Sentí mucha presión antes del partido contra Uruguay porque sabía que si conseguíamos rascar un punto, el último partido nos daría la posibilidad de pasar de la fase de grupos. No queríamos perder y tuvimos éxito contra un gran adversario: empató a un gol. Mañana podría sentarme aquí tras perder contra España y nadie me preguntaría porqué; contra Cabo Verde sí me lo preguntarían”, señaló.

De los mejores talentos del mundo

Por otro lado, el seleccionador saudí ponderó a Lamine Yamal y aseguró que España pierde “calidad en el desborde” sin él y sin Nico Williams como extremos.

“Lamine Yamal es uno de los mayores talentos del mundo. Ha sido el mejor sustituto de Messi en el Barcelona. Tiene una gran calidad siendo muy joven. Con mucha madurez. Es espectacular ver en el fútbol talentos como el de Lamine Yamal y es un placer enfrentarnos a jugadores de este nivel. Recuerdo cuando era entrenador del Hapoel Tel Aviv y nos enfrentamos al Barcelona de Messi y ahora es Lamine Yamal el mayor talento joven”, comentó.

“La selección española no es la misma con Lamine Yamal o Nico Williams en el banquillo. Es diferente. Tienen la posesión de balón, pero les falta calidad en el desborde. Lo vimos contra Cabo Verde, que defendió bien, exceptuando algunos momentos. No creo que España tenga ningún problema, solo que cuando estos jugadores no están en el terreno de juego es un partido diferente”, analizó

Con información de EFE.