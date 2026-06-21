Reprograman Presentación de Grupo Firme en Fan Festival: ¿Qué Día Será?

Debido a la alta afluencia registrada durante los primeros días del Fan Festival para aficionados al fútbol que se desarrolla en Monterrey, el Comité Organizador anunció la reprogramación del concierto de Grupo Firme, que ahora se llevará a cabo el próximo 25 de junio.

La medida busca evitar que coincidan en una misma jornada dos de los eventos con mayor convocatoria: el partido de la Selección Mexicana y la presentación de la popular agrupación de música regional mexicana.

De acuerdo con los organizadores, el cambio permitirá que los asistentes disfruten plenamente de ambas actividades, además de contribuir a una mejor operación logística, mayor comodidad y condiciones óptimas de seguridad para el público.

Boletos vip y general plus serán validos para ambos días

Como parte de los beneficios otorgados a quienes adquirieron accesos especiales, se informó que los boletos de las zonas VIP y General Plus serán válidos tanto para la jornada del 24 como para la del 25 de junio.

Asimismo, los boletos digitales serán reactivados automáticamente y podrán utilizarse en ambas fechas. En el caso de los boletos físicos, los asistentes deberán conservarlos en buen estado, ya que el mismo acceso será válido para ingresar durante las dos jornadas.

Los organizadores agradecieron la comprensión de los asistentes, patrocinadores y medios de comunicación, al tiempo que reiteraron su compromiso de ofrecer una experiencia de calidad para los aficionados que participan en este festival futbolero en la capital de Nuevo León.

Durante los próximos días continuarán las actividades recreativas, musicales y de convivencia dirigidas a los seguidores del fútbol que visitan el recinto.