Reprograman Presentación de Grupo Firme en Fan Festival: ¿Qué Día Será?

La presentación de Grupo Firme programada para el 24 de junio en un festival de aficionados al fútbol en Monterrey fue reprogramada con el objetivo de mejorar la experiencia de los asistentes.

Grupo FirmeFoto: Eduin Caz

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¡Atención fans! La presentación de Grupo Firme en Monterrey se reprograma al 25 de junio para mejorar tu experiencia. Boletos VIP y General Plus válidos ambos días.

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