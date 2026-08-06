Internacional

Japón Recuerda el Horror de la Bomba Atómica en Hiroshima a 81 Años del Ataque

El país guardó un minuto de silencio a la hora en que el avión estadounidense Enola Gay dejó caer el arma nuclear sobre la ciudad

HiroshimaLa primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, se comprometió a que Japón, único país que sufrió un ataque con bombas nucleares, no posea, produzca ni permita estas armas, a pesar del debate generado al respecto. Foto: AP.

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

A 81 años de Hiroshima, Japón recuerda el horror atómico. El alcalde critica a las potencias por justificar armas nucleares. ¿Es hora de un mundo sin ellas?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+