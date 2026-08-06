Sociedad

La SCJN Valida Obligaciones Patronales para Trabajadores Agrícolas

La discusión escaló a la Corte luego de que tres empresas impugnaron los artículos 283 y 284 de la Ley Federal del Trabajo

Trabajadores agrícolasEl ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, habló de la histórica marginación de los trabajadores agrícolas. Foto: Cuartoscuro.

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La Corte defiende derechos de trabajadores agrícolas: patrones deben proporcionar viviendas dignas. ¿Es justo que las empresas asuman esta responsabilidad? Descubre más sobre este debate.

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