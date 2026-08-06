La SCJN Valida Obligaciones Patronales para Trabajadores Agrícolas

La Suprema Corte de Justicia (SCJN) declaró constitucional la norma que obliga a los patrones del campo a proporcionar habitaciones dignas y gratuitas a los trabajadores y sus familias.

Estas deben contar con piso firme, agua potable, baños, regaderas, lavaderos y comedores. Además de alimentación sana, suficiente y variada, así como agua potable.

Arístides Guerrero, ministro de la SCJN, destacó el contraste que existe porque los empleados que garantizan los alimentos en el país llegan a padecer situaciones precarias.

"Quienes trabajan la tierra y garantizan el abasto de alimento son con frecuencia quienes laboran en condiciones más precarias", señaló.

"Y son ellos mismos quienes muchas veces carecen de una alimentación nutritiva, y en muchos casos se carece de una vivienda digna", agregó.

¿Cómo llegó el caso a la Corte?

La discusión escaló a la Corte luego de que tres empresas impugnaron los artículos 283 y 284 de la Ley Federal del Trabajo.

Las compañías consideraron que con esas normas se trasladó la obligación del Estado de garantizar vivienda hacia los empleadores, y argumentaron que ellos ya hacen aportaciones al INFONAVIT.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa argumentó que se trata de temas diferentes.

"Las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda y la obligación de proporcionar habitaciones dignas durante la relación laboral persiguen finalidades distintas y operan en ámbitos normativos diferentes, por lo que una no sustituye a la otra", indicó.

Por su parte, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, habló de la histórica marginación de los trabajadores agrícolas.

"Desafortunadamente, nuestro país afecta a un gran número de personas, fundamentalmente indígenas. Yo he sido testigo que, terminando el ciclo escolar, llegan muchos camiones a las cabeceras municipales, a las cabeceras de distrito, y se llevan familias completas del sur al norte del país para trabajar en el campo, en condiciones muy precarias", lamentó.

"En algunos momentos se les pagaba 70 u 80 pesos al día y vivían hacinados en condiciones infrahumanas. Les ponían, prácticamente, tiendas de raya. Esas son condiciones, la verdad, lacerantes", condenó.

En otro tema, por segundo día consecutivo, trabajadores jubilados y pensionados del IMSS se manifestaron en la sede principal de la Corte en rechazo a un proyecto de resolución que ratifica la jurisprudencia de la extinta Segunda Sala y, con ello, les niega la devolución de sus ahorros de cesantía y vejez.

El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz anunció que recibiría a una comisión.

Con información de Jessica Murillo

ASJ