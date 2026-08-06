Cultura

Órgano en Alemania Toca el Concierto Más Lento del Mundo y Terminará en el Año 2640

La interpretación inició el 5 de septiembre de 2001 y se programó para que dure 639 años

AlemaniaFoto: AP.

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En un mundo acelerado, un órgano en Alemania toca una pieza de John Cage que terminará en 2640. Un proyecto que invita a reflexionar sobre el tiempo y el legado.

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