Sociedad

Implementa Ecatepec Recolección Nocturna para Evitar que Basura Llegue a Barrancas y Drenajes

Se busca que la basura no llegue a barrancas, calles y drenajes, para reducir el riesgo de inundaciones. Además de ayudar a quienes no pueden deshacerse de ella en las mañanas por sus trabajos

Recolección nocturna de basura en Ecatepec.Recolección nocturna de basura en Ecatepec. Foto: Facebook Gobierno de Ecatepec de Morelos

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Ecatepec implementa recolección nocturna de basura para evitar inundaciones y mejorar la seguridad.

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