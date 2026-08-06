Implementa Ecatepec Recolección Nocturna para Evitar que Basura Llegue a Barrancas y Drenajes

Se estima que en México se desechan diariamente 122 mil toneladas de basura, en gran medida a través de los servicios de recolección operados a nivel local, pero solo 39 de los 2 mil 478 municipios han instrumentado el servicio nocturno de limpia.

En sectores del municipio de Ecatepec funciona esta modalidad para evitar que la basura llegue a las barrancas o se convierta incluso en un problema de seguridad.

“Nosotros nos salimos para a acá para traer nuestra basura al cuarto para las once y aquí estamos ya esperando, a esperarla hasta que pase, para ya no andar haciendo el tiradero en las calles”, aseguró, Ricardo Arroyo, habitante de Ecatepec.

Desde hace semanas en varias colonias del municipio mexiquense se observan largas filas de personas cargando bolsas, costales, televisores, sillas, sillones, llantas, cascajo y madera.

Como Raquel Martínez García, habitante del municipio, quien afirma:

“Así tiramos más la basura los vecinos, ya no la tiran en la calle como antes y esperaban la corriente para echar los costales, aquí están recogiendo hasta el cascajo, muebles”

Programa

El programa es coordinado por personal de Servicios Públicos municipal con elementos de Seguridad Ciudadana y la Marina, para realizar recorridos nocturnos en 87 colonias de Ecatepec los días lunes, miércoles y viernes, así como en 10 rutas de Ciudad Cuauhtémoc los días martes y jueves de las 10 de la noche a la 1 de la mañana.

Al respecto, Carlos Cruz Ramos, director de Servicios Públicos de Ecatepec, explicó:

“Vamos saliendo ya a hacer perimetrales de las rutas de aquí de Ciudad Cuauhtémoc, hoy salimos 12 camiones para 10 rutas”

Seguridad

Por su parte Antonio Mendoza, habitante del municipio, habló sobre el acompañamiento de elementos de seguridad en los recorridos de recolección:

“Los militares o la Marina acompañan, en el recorrido de los camiones para evitar conflictos, está muy bien eso”

Se busca que la basura ya no llegue a barrancas, calles y drenajes, lo que reduce el riesgo de inundaciones en las partes bajas. También ayuda a quienes no pueden deshacerse de su basura por las mañanas por sus horarios de trabajo.

“Aquí nos juntamos todos, nos estamos aquí juntos hasta nos acompañamos, ya nos sentimos más seguros y más con esto de que la Marina anda aquí pues ya es más seguro”, indicó Ricardo Arroyo, habitante de Ecatepec.

El gobierno municipal adquirió 20 camiones de basura y a partir de enero puso en marcha el programa nocturno de recolección de desechos.

Desafíos

Las autoridades afirman que uno de los principales desafíos fue coordinarse con el servicio de limpia habitual, en manos de privados.

Como lo explica Carlos Cruz Ramos, director de Servicios Públicos de Ecatepec:

“Se generaron mesas de trabajo con algunos liderazgos de recolectores particulares. Hay un equilibrio, una coexistencia porque los compañeros que son recolectores particulares ellos trabajan de día, nosotros estamos de noche, todas las administraciones anteriores cedieron todo, dejaron en último lugar cubrir la necesidad de la población”

Sobre los recolectores particulares, Madelein, otra habitante del municipio, señaló:

“Los camiones de basura cobran muy caro a 60, 50 pesos por tres cuatro costales”

“Uno está consciente de que en el tiradero también les cobran a ellos, pero a veces yo siento que ellos abusan”, precisó José Antonio Mendoza, otro vecino.

Los habitantes de las colonias beneficiadas consideran que también ha disminuido la percepción de inseguridad con esta recolección nocturna y además ha mejorado la convivencia vecinal.

El comandante Castilla, jefe del sector de Ciudad Cuauhtémoc, indicó:

“La importancia de Seguridad Pública es mantener el orden, que no les pase nada a los camiones recolectores, el personal del ayuntamiento y a las personas a los vecinos que vienen a tirar su basura. Estamos trabajando en coordinación con la Secretaría de Marina”

“Yo ya conozco a vecinos nuevos, nos cuidamos nos acompañamos y es un servicio que está valiendo la pena” afirmó Luis Gerardo Marín, residente de Ecatepec.

Con información de Dafne Mora y Adrián Tinoco.

LECQ