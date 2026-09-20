Dos personas lesionadas sin gravedad fue el saldo que dejó una volcadura registrada la mañana de este domingo 20 de septiembre en la carretera que conduce a la mina Nyco, al norte de Hermosillo.

De acuerdo con información del personal del departamento de tránsito municipal recaba en el lugar de los hechos, el accidente sobrevino luego de que el vehículo que circulaba de sur a norte se desplazaba a exceso de velocidad y derrapó al llegar a una curva, provocando que se saliera de la cinta asfáltica y cayera de una altura superior a 5 metros.

En la unidad viajaban dos jóvenes, quienes recibieron atención médica y después fueron trasladados al Hospital General del Estado.

En el lugar de los hechos trabajaron dos grúas por espacio de 30 minutos para retirar el vehículo, por lo que un tramo de circulación de la vialidad estuvo cerrado.