Accidentes

Dos Jóvenes Resultan Lesionados tras Volcar Vehículo en Hermosillo

Aparentemente circulaban a exceso de velocidad por la carretera a la mina Nyco, al norte de la ciudad

Dos Jóvenes Resultan Lesionados tras Volcar Vehículo en HermosilloDos Jóvenes Resultan Lesionados tras Volcar Vehículo en Hermosillo. Foto: N+

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